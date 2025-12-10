Victoria Núñez, cirujana y experta en medicina estética, sobre los tratamientos flash antes de Navidad: “No son un parche, lo urgente es señal de que llegamos tarde”

En estas fechas todas queremos vernos guapas (mucho más de lo que ya somos) y muchos aprovechan para vendernos soluciones milagro. Bien a cualquier precio, bien con una efectividad bastante cuestionable. Estos días proliferan los tratamientos de belleza exprés con los que empezar la puesta a punto para Navidad. Conocidos como tratamientos flash, estos no son tan efectivos como parecen. La mayoría tiene letra pequeña, aunque nadie nos advierta.

Victoria Núñez Vera, cirujana maxilofacial y experta en medicina y cirugía estética facial, ve cómo su clínica de Sevilla (C/ Jimios, 12, bajo)) se llena estos días de pacientes que acuden a realizarse un tratamiento de belleza exprés. “Funcionan muchísimo mejor cuando vienes de un buen mantenimiento anual, no como parche”, nos cuenta la especialista. “La Navidad no son tres semanas: el mejor tratamiento es planificar todo el año. Lo urgente suele ser señal de que llegamos tarde”, añade. Charlamos con ella para romper el mito de los tratamientos intensivos y nos acercamos al cuidado de la piel en invierno, una estación en la que hay que prestar especial atención a la piel.

La cirujana recomienda establecer un plan anual para cuidar la piel y que así hagan más efecto los tratamientos puntuales. / pexels

El cuidado de la piel no es una carrera navideña

Con la llegada de la Navidad, los centros de belleza aumentan exponencialmente las visitas. Toca preparar la piel antes de las fiestas, aunque esa puesta a punto realmente está mal concebida. “Navidad es todo el año, llegar a diciembre con prisas por hacer un tratamiento significa que no se ha planificado bien la estrategia”, explica la doctora Victoria Núñez Vera en referencia al aluvión de tratamientos flash.

En su lugar, la especialista prefiere trabajar la piel durante todo el año, siguiendo una estrategia y pensando en un resultado más a largo plazo. En ese sentido, Núñez Vera tiene claro que “el invierno es ideal para todo lo que requiere regeneración profunda”.

“Navidad es todo el año, llegar a diciembre con prisas por hacer un tratamiento significa que no se ha planificado bien la estrategia”, explica la doctora Victoria Núñez Vera. / M. G.

“Con el frío, la piel pierde agua, la barrera se altera y hay menos riesgo de pigmentación. Por eso sí tiene sentido reajustar rutinas: más hidratación, más reparación y más procedimientos profundos, pero no como una carrera navideña, sino dentro de un plan anual de mantenimiento”, nos cuenta la doctora Victoria Núñez Vera.

En esa búsqueda de resultados a largo plazo, la especialista en cirugía estética facial recomienda realizar una serie de tratamientos en invierno que aporten un extra de hidratación.

Radiofrecuencia fraccionada con microagujas (Morpheus8) para estimular colágeno I, III y la elastina.

con microagujas (Morpheus8) para estimular colágeno I, III y la elastina. Ultrasonidos microfocalizados para mejorar flacidez inicial

para mejorar flacidez inicial Miniliftings , pony tail lifting, cirugía de párpados.

, pony tail lifting, cirugía de párpados. Láseres y IPL para mejorar la textura, las manchas y la calidad global de la piel.

“No es que en verano no se puedan hacer, es que ahora es más fácil protegerse, ser constante y evitar estímulos de luz que interfieran en la regeneración”, añade la especialista.

Los tratamientos faciales también deben adaptarse al momento vital de cada piel, más que a la edad. / pexels

Tratamientos faciales para Navidad, ¿sí o no? ¿Cuáles funcionan?

A pesar de que la especialista no entiende el cuidado de la piel como algo puntual y, mucho menos, apresurado, reconoce que hay algunos tratamientos que sí se pueden hacer de manera puntual antes de Navidad. Aunque la doctora Victoria Núñez advierte: “Los tratamientos flash funciona muchísimo mejor cuando vienes de un buen mantenimiento anual, no como parche”.

“Si tienes algún evento y quieres un tratamiento que funcione rápido, sea luminoso y su efecto sea inmediato, tienes tres opciones”, avanza a Diario de Sevilla la experta.

Baby Glow : “Es un tratamiento ideal para dar brillo, uniformidad y apariencia descansada”, nos cuenta la doctora Victoria Núñez Vera.

: “Es un tratamiento ideal para dar brillo, uniformidad y apariencia descansada”, nos cuenta la doctora Victoria Núñez Vera. Mesoterapia revitalizante o redensificación ligera

o redensificación ligera Neuromoduladores: “Son perfectos si lo que quieres es suavizar la expresión sin cambiar la cara”, explica la cirujana.

La experta recuerda la importancia de usar fotoprotección diaria, los antioxidantes por la mañana y los retinoides por la noche, que son imprescindibles / pexels

Además de los básicos de Navidad, la especialista recuerda que hay una serie de imprescindibles que hay que realizar durante todo el año y que “ayudan a que la piel se vea joven durante todo el año”. “La fotoprotección diaria, los antioxidantes por la mañana y los retinoides por la noche son imprescindibles”, expone la especialista.

Además, la doctora hace especial hincapié en la importancia de “tener una rutina personalizada, no copiada” y acudir a revisiones para ver qué tratamiento toca: mesoterapia, redensificación, radiofrecuencia fraccionada, ultrasonidos o pequeñas cirugías cuando la anatomía lo demande. “El verdadero cambio viene de la constancia, no de los milagros”, sentencia.

La doctora Victoria Núñez Vera recuerda la importancia de la constancia para conseguir resultados en la piel. / M. G.

En invierno, arrugas más pronunciadas y piel más seca

En invierno nos miramos al espejo y tenemos la sensación de una piel mucho más marcada, de ahí que pensamos que las arrugas aumentan en esta estación. “El frío, el viento y la calefacción hacen que la piel esté más seca, más fina y con las líneas más marcadas. No aparecen más arrugas nuevas, pero se notan más”, nos cuenta la experta.

La rutina esencial del invierno para la doctora Núñez Vera para por favorecer una hidratación rica, con ceramidas y lípidos, además de ácido hialurónico. Es imprescindible proteger la barrera cutánea, además de utilizar fotoprotector, retinoides y antioxidantes adaptados.

En invierno las arrugas de acentúan más, la piel está más seca y se vuelve más fina. / pexels

“Aunque mi recomendación estrella del invierno es el protocolo R-Energy, un tratamiento que combina dos tipos de ácido hialurónico, reticulado y no reticulado, diseñados para mejorar hidratación profunda, densidad dérmica, elasticidad y luminosidad”, nos cuenta la cirujana. Es un tratamiento ideal para hacerlo en invierno porque la piel está más vulnerable y este protocolo corrige, fortalece y previene sin riesgo de pigmentación.

Edades para empezar los tratamientos: Los expertos hablan

“Siempre digo que más que una edad, es un momento vital”, así responde la doctora Núñez Vera cuando le preguntamos cuándo es conveniente comenzar con un tratamiento. “El adecuado es aquel en el que el paciente deja de reconocerse en el espejo, nota cansancio permanente o las líneas no desaparecen ya en reposo”, explica la especialista.

Entre los 25 y los 30 años

Prevención : antioxidantes, retinoides, fotoprotección.

: antioxidantes, retinoides, fotoprotección. Mesoterapia ligera, neuromoduladores solo si las arrugas se fijan.

Entre los 35 y los 40 años

Redensificación, radiofrecuencia fraccionada, para una piel más controlada.

Entre los 45 y los 50 años

Ultrasonidos, bioestimulación robusta y valorar liftings ligeros.

Entre los 55 y los 60 años