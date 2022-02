Con independencia de si ya tienes los regalos de San Valentín o no, sabemos que el Día de los Enamorados harás algo un poco más especial. Ya sea con tu pareja, con tus amigas o contigo misma, en San Valentín vas a celebrar el amor y qué mejor forma que marcándote un lookazo. Puede que hayas pensado ir a la peluquería para hacerte (por fin) el corte de pelo mariposa, el más en tendencia de 2022, o que prefrieras experimentar en casa con peinados de fiesta muy fáciles de hacer. El caso es qu een San Valentín le quieres dar un nuevo aire a tu melena y nada se nos ocurre mejor que apostando por los mejores peinados fáciles y de inspiración romántica para San Valentín 2022.

La coleta siempre ha sido un recogido muy femenino e ideal para resaltar los rasgos, luciendo despejada la mandíbula y el cuello, fácil de hacer y versátil, pues permite muchas variantes. Sin duda, también es una de las grandes apuestas de los estilistas para San Valentín, como nos cuentan Tamara Manzanas (Menta Beauty Place) y Rubén Torres (ÌO Salón). David Lesur y Paul Tudor (David Künzle) destacan también otros recogidos como las trenzas cuidadosamente deshechas y los moños igualmente desetructurados.

Peinados románticos para San Valentín

San Valentín va este año de recogidos, como los que nos propone Rubén Torres, director de ÌO Salón: "Nuestra propuesta son cabellos ligeramente recogidos en la parte de la nuca y sin trabajarlos mucho, dejando mechas sueltas de forma irregular para así conseguir un look romántico y relajado, ideal para caras más bien redondas ya que así consigue estilizarlas".

La estilista Tamara Manzanas, de los salones Menta Beauty Place, apuesta por las coletas: "La coleta desenfadada es una versión más romántica y sencilla que permite adaptarnos a cualquier tipo de cabello y rostro, nos basta con dar forma al pelo (con aire más desaliñado o trabajado con unas ondas al agua), que después peinamos con los dedos y recogemos en una coleta alta, media o baja".

La coleta nos permite conseguir diferentes looks según lo que queramos, pudiendo siempre añadirle complementos como lazos, scrunchies, trenzas o torcidos de nuestro propio pelo. También, nos permite lucir todo tipo de flequillos o mechones delanteros que definirán la personalidad o enmarcarán el rostro en un día tan especial.

Moños y trenzas, entre los recogidos preferidos para San Valentín

David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, opta por los recogidos de una forma clara: "Siempre cuidadosamente deshechos que es como lucen mejor y también por las trenzas en todas sus modalidades y variaciones, o un falso bob ondulado tipo años veinte y ondas al agua con el cabello hacia un lado, que suelen aportar mucho glamour".

La eterna trenza es un peinado que surge en todas las formas y longitudes, no solo deshechas, también en forma de espigas, en corona, planas o abiertas y para todo tipo de ocasiones, como puede ser una cena romántica el Día de los Enamorados: "Es un look imprescindible al que podemos acompañar de accesorios, aunque simplemente deshechas de manera magistral ya quedan estupendamente. También aconsejo otro look que podría ser muy favorecedor, como es una melena ligeramente ondulada y trabajada con tenacillas".

Respecto al moño, Paul Tudor, director del salón de Fuencarral, aconseja no apretarlo demasiado: "Hay que dejarlo un poco suelto, como más salvaje y bohemio, desestructurado y casual. Y si elegimos mejor una trenza, podemos inclinarnos por accesorios como horquillas con strass, cristales o diademas, aunque solo si se trata de una cita con tu chico en algún lugar de postín".