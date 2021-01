Las siete ventajas definitivas de aplicar ácido hialurónico en invierno

Mantener una buena apariencia física se consigue a base de una buena alimentación, unos hábitos de vida saludables y una correcta rutina de belleza. Aunque a veces estas tres recomendaciones no son suficientes para que el aspecto de nuestro rostro sea el deseado. El paso del tiempo hace mella en la piel de nuestra cara y en ocasiones vemos necesario recurrir a otro tipo de tratamientos estéticos con los que minimizar los efectos del envejecimiento facial.

Además de recurrir a los principios activos que nuestra piel va demandando a media que pasan los años y seguir una rutina de belleza conforme a nuestra edad, a veces la medicina estética se convierte en la única aliada para conseguir los resultados deseados.

La calidad de vida y los avances en la medicina estética han hecho que la vida media de los españoles se alargue y, aunque la edad media aumenta, la apariencia física a lo largo de los años, en la mayoría de los caso,s se ve comprometida. Así, las imperfecciones faciales que pueden corregirse son los surcos y arrugas, que aparecen como consecuencia de la deshidratación y el envejecimiento de la piel, los labios finos y la asimetría labial. Se puede hacer mediante el aumento de pómulos, la sonrisa gingival y la corrección del surco naso geniano.

Hablamos con la doctora Juliana Mattozzi, ortodoncista y especialista en medicina estética, que nos da las claves para conocer cuáles son las 7 ventajas para rejuvenecer el rostro con ácido hialurónico y por qué es recomendable hacerlo en invierno.

"Una de las técnicas indicadas para la corrección de las imperfecciones faciales es el relleno facial reabsorbible mediante la infiltración de ácido hialurónico", explica la doctora Juliana Mattozzi. Se trata de un polisacárido presente en numerosos tejidos y órganos de nuestro cuerpo, como los cartílagos, el líquido sinovial de las articulaciones, la epidermis e incluso en el tejido conectivo, que sostiene la columna vertebral.

"Nos ayuda a atraer y mantener el agua ya que aporta grandes dosis de hidratación. El resultado que se obtiene es el remodelado del contorno facial, mediante la corrección de las arrugas finas y surcos. De esta manera se da volumen a determinadas zonas de la cara, como los labios y la zona cigomática malar", nos nos cuenta la doctora Mattozzi.

"También es muy utilizado en la hidratación de la piel y la mejoría de la absorción de líquidos de las células previniendo el envejecimiento prematuro de la piel. Además, previene las enfermedades oculares, manteniendo la buena salud de los ojos, y ayuda a fortalecer los ligamentos y tendones, así como a recuperar el tejido", añade. En base a ello, la doctora Mattozzi establece siete ventajas del tratamiento con ácido hialurónico.

Ventajas del ácido hialurónico

Hidratación por su capacidad de atraer y retener el agua.

por su capacidad de atraer y retener el agua. Renovación de las células , su división y proliferación.

, su división y proliferación. Antiedad y antienvejecimiento .

. Potencial regenerador .

. La regeneración de la epidermis va acompañada de una proliferación celular .

. Aumento del tejido perdido como en labios, código de barras, corrección de las depresiones nasolabiales y arrugas periorales, sonrisa gingival.

como en labios, código de barras, corrección de las depresiones nasolabiales y arrugas periorales, sonrisa gingival. Disminución del surco nasogeniano.

¿Cómo debemos aplicar el ácido hialurónico?

Hay dos maneras de aplicar el ácido hialurónico, según nos explica la Dra. Juliana Mattozzi.

En primer lugar, el ácido hialurónico se puede aplicar de forma tópica, es decir, como una crema normal para la piel. "En la clínica dental y de medicina estética Toro Mattozzi elaboramos nuestra propia crema, que contiene un 40% de concentración de ácido hialurónico. Funciona penetrando a tres niveles: leve, mediano y profundo", explica la doctora Mattozzi.

En segundo lugar, el ácido hialurónico se puede aplicar de forma subcutánea, es decir, mediante pequeñas infiltraciones subcutáneas, para revitalizar, rejuvenecer e hidratar el tejido cutáneo.

¿El resultado del Ácido Hialurónico es el mismo en invierno y en verano?

El perfilado y el aumento de labios por infiltración subcutánea dura entre 9 meses y un año, dependiendo de la hidratación del paciente. "Es importante que nos hidratemos bien durante todo el día para conseguir un efecto más duradero", recuerda la doctora Mattozzi. "Además, no es aconsejable infiltraciones en épocas del año en las que la exposición solar es más frecuente porque, en ocasiones, pueden aparecer pequeños hematomas", añade la doctora. De ahí que sea recomendable recurrir a este tipo de tratamiento en invierno en lugar de en verano.

¿Qué diferencias hay entre el ácido hialurónico y la toxina botulínica?

A la hora de pensar en recurrir a un tratamiento médico estético nos surgen dudas sobre sus beneficios y diferencias, por ejemplo entre el ácido hialurónico y la toxina botulínica. La doctora Juliana Mattozzi nos explica las diferencias entre ambos tratamientos.

"El ácido hialurónico y la toxina botulínica cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, no podemos inmovilizar un músculo con ácido hialurónico pero sí con bótox. Con el ácido hialurónico tratamos de corregir las arrugas mediante la regeneración y reparación del tejido, mientras que con la toxina botulínica inmovilizamos el tejido para que la arruga no vaya a más y las marcas de expresión no se muestren", nos cuenta la doctora.