Decora tu hogar en Navidad con estas manualidades económicas y súper sencillas

Cuando llega la Navidad, el hogar se convierte en el escenario perfecto para desatar la creatividad. Además, no es necesario tener un gran presupuesto. Basta con dejar volar la imaginación para conseguir un ambiente cálido, hogareño y, sobre todo, festivo; creando con los materiales más sencillos adornos únicos, ideales para decorar cualquier rincón.

Desde elementos naturales hasta objetos que se encuentren por casa, las manualidades se han convertido en una opción cada vez más popular entre aquellos que buscan una decoración personalizada, económica y sostenible. Por ello, vamos a ver a continuación algunas de las ideas más originales y fáciles de hacer que encontramos a través de las redes sociales. Cada una de ellas, ofrece una perspectiva diferente y accesible para lograr ese característico y entrañable ambiente navideño, sin complicaciones.

Adornos navideños con palillos: divertido y fácil para hacer con niños

Entre los materiales más comunes, económicos y versátiles con los que podemos contar durante estas fechas, se encuentran los palillos. Además, es una opción perfecta para que los niños creen bonitos adornos antes de la Navidad. En esta ocasión, desde el canal de YouTube SUPER SLICK SLIME SAM, muestran cómo realizar un árbol y un Papá Noel con palillos. Incluyen también otros detalles, como algodón, botones, cordones o lentejuelas. El límite es la imaginación.

Estrellas de Navidad 3D con papel glitter: un adorno rápido y elegante

Las estrellas no pueden faltar en Navidad y tampoco el papel glitter. Brillante, colorido y llamativo, es perfecto para crear ese ambiente festivo tan propio de estas fiestas. Así, la creadora de contenido @mayopavih enseña a realizar unas bonitas estrellas 3D, para las que únicamente necesita el papel, unas tijeras, cola de pegar y realizar pequeños cortes y dobleces en los puntos preciso.

Árbol de Navidad pequeño con ramitas naturales

Por otro lado, colocar un árbol pequeño en determinadas estancias de la casa también puede ser de gran interés decorativo. Por eso, es muy práctica la solución de Lola Mercado (@maria6dolores), con la que de muestra lo sencillo que puede ser hacer uno propio y natural. La creadora de contenidos utiliza para esta manualidad un cono de poliespán, un palo, ramas naturales, silicona, una cesta y piñas para decorar la base del adorno. En pocos pasos, ya está listo.

Una nueva vida para las revistas: reciclaje en acción

El reciclaje puede ser el mejor aliado en Navidad y así lo demuestran desde El Mundo de Aria, en YouTube. Esta cuenta crea con revistas viejas pequeños arbolitos, convirtiéndose en una de las opciones más originales. Además, es una idea perfecta para inculcal el valor de reutilizar materiales a los más pequeños de la casa. Luego, basta con decorarlos al gusto de cada persona, con una estrella en lo alto, lazos o restos de guirnaldas para darle ese toque final cargado de personalidad.

Tubos de cartón e hilo de algodón para crear pequeñas figuras

Otra posibilidad rápida y económica es la de reutilizar los tubos de cartón, ya sea del papel higiénico o el de cocina, para crear pequeñas figuras. En este caso, la cuenta de TikTok @aija.creative enseña a elaborar unos árboles de Navidad, que luego decora con bolitas de algodón de colores y lazos, además de añader una cuerda fina para colgarlos.

Un lazo de Navidad... en toda la puerta

En Instagram, la presentadora de televisión peruana Ethel Pozo muestra cómo decora la entrada de su hogar y no podía ser más bonito. Con un lazo rojo de tul de gran tamaño, recorre la puerta de arriba abajo para simular la imagen de un regalo. El resultado es precioso y perfecto para dar la bienvenida a los invitados en las cenas y comidas navideñas.

Crear lazos a partir de hueveras

Por último, las hueveras también tienen una gran utilidad una vez que se quedan sin huevos. Así, por ejemplo, podemos utilizarlas para crear curiosos lazos navideños, utilizando para ello un palillo, tiras de papel plateado, rojo o dorado y pequeñas cintas para incluir pequeños detalles al final.