Horóscopo semanal de Capricornio (12 - 18 de agosto)

No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor ni tampoco puedes pretender que todo salga tal y como lo habías planeado. Debes contar con que las cosas no pueden salir de primeras como habías planificado. No te preocupes por ello, seguro que al final todo sale según tenias en mente pero no dejes que te afecten los pequeños baches que se presentan en el camino.

No dudes ni un momento en lo capaz que eres para hacer cualquier cosa que te propongas. Eres una persona muy eficiente Capricornio así que no dejes nunca de apostar por ti. Por otro lado, vas a estar algo decepcionado por la actitud de una persona cercana pero a final de semana verás como el karma siempre actúa.

Un consejo: invierte algo de dinero, quizás te sorprenda este método y consigas ganar un dinero extra que te vendrá fenomenal.