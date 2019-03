Horóscopo semanal de Capricornio (3 - 10 marzo)

Tu duro trabajo y esfuerzo está empezando a dar tu recompensa y nada te causa más satisfacción que ver cómo todas esas personas a las que has ayudado durante tanto tiempo ahora tienen una vida mejor gracias a la oportunidad que tú les has brindado. Ha llegado el momento de invertir en ti misma y dirigir tus labores hacia tu propia persona. No tengas miedo a centrarte en ti porque nadie te va a reprochar nada: te has ganado el derecho a pulso.

Un consejo: ¿Cuánto hace que no vas a un concierto de una banda que te guste? Busca fechas y localizaciones de conciertos u otros eventos que te interesen y pásalo bien.

Tu signo afín de la semana: Escorpio, Géminis