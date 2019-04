Horóscopo semanal de Escorpio (8 - 14 abril)

Estás en una nube, Escorpio, y eso es genial porque por fin puedes disfrutar de cierta paz mental y tranquilidad e ilusionarte de nuevo. De todas formas, recuerda que tienes problemas que resolver. Aunque no es recomendable que te centres en ellos, tenlos presentes en un segundo plano y asegúrate de que trabajas duro a diario para resolverlos lo antes posible. Cuanto antes se disipen tus preocupaciones, antes podrás entregarte por completo a aquello que más te anima en estos momentos. ¿Has redescubierto algo que creías perdido? Si has entrado en contacto con una parte de ti que creías extinta, disfrútalo mucho y no dejes que nada ni nadie te robe ese momento mágico. Las relaciones que comiences este mes de abril podrían ser muy significativas y convertirse en pilares muy importantes para toda tu vida ya sean románticas, laborales o de amistad.

Un consejo: No tengas miedo a ser vulnerable. Puede que los demás te aprecien más de lo que tu te aprecias.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Tauro.