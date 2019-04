Horóscopo semanal de Géminis (22 - 28 abril)

Géminis, este final de mes se resume en una palabra para ti: aventura. Tus horizontes se expandirán hasta límites insospechados y será el momento para lanzar un nuevo proyecto, comenzar un nuevo camino de aprendizaje, realizar un viaje soñado o empezar una nueva vida aplicando tan solo algunos pequeños cambios en tu forma de hacer las cosas y tus rutinas más diarias y básicas. El mundo puede ser tuyo este año y tienes la fuerza que necesitas para tomarlo con tus propias manos. Si aún no sientes esta nueva atmósfera de cambios positivos, espera a la llegada de mayo y te darás cuenta de que todo vendrá lleno de diversión y buenas vibraciones para ti. Tu vida amorosa también irá por el bien camino y se te presentará la oportunidad de dar un nuevo paso en tu relación que te lleve a una nueva etapa de confianza y convivencia. En el ámbito familiar, alguien muy cercano podría necesitar de tu ayuda y consejo y será más importante que nunca que no juzgues e intentes ayudar de corazón. No desde tu perspectiva y preferencias, sino con aquello que piensas realmente que es lo mejor para esa persona.

Un consejo: Desconecta y relájate, porque necesitarás recargar las pilas para un nuevo periodo de actividades y viajes con la familia que te aportarán muchísima felicidad y buen rollo.

Tu signo afín de la semana: Leo, Sagitario