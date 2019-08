Horóscopo semanal de Géminis (26 de agosto - 1 de septiembre)

A veces es complicado elegir entre lo que quieres hacer y lo que deberías hacer. Todas las acciones tienen una repercusión y, aunque es verdad que siempre hay que pensar primero en nosotros y en nuestro bienestar, también es igual de importante la felicidad de las personas que te rodean.

Existirán varias situaciones que te sobrepasen esta semana Géminis, quizás algún que otro malentendido, especialmente en las relaciones con tu familiares más cercanos. No os preocupéis, hablad las cosas e intentad llegar a un acuerdo para no inmiscuiros en asuntos que no tienen nada que ver con el ámbito familiar.

Un consejo: Planifica bien tu futuro económico. Esto te servirá para evitar posibles sorpresas en tu cuenta del banco.