Horóscopo semanal de Géminis (8 - 14 de julio)

Llevas un par de semanas dándole vueltas. Por fin esta semana te atreverás a dar el paso. Es el momento de arriesgar y de hacer lo que de verdad te motiva. Llevas mucho tiempo haciendo cosas sin sentirlas de verdad y ahora es el momento de apostar por lo que de verdad te hace feliz.

En el amor, sigues esperado que se active ese chispa que tanto tiempo llevas buscando. No te preocupes si no puede ser, quizás no es tu momento. Sabes que tus amigos están siempre ahí, así que aprovecha el verano para salir con ellos y pasarlo en grande.

Un consejo: elige una serie nueva o vuelve a ver esa que tanto te gusta.