Horóscopo semanal de Leo (3 - 9 de junio)

Sigues teniendo intención de organizarte pero aún no has empezado de verdad. Deja ya las intencionalidades y pasa a la acción, no te piensen tanto las cosas. Con la luna transitando por tu signo notarás ciertas inestabilidades en tu estado de ánimo, que van a evitarte pensar claramente. Intenta mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas. Especialmente en el amor, donde parece que te encuentras entre dos personas muy diferentes entre sí.

En el trabajo encuentras plenitud y opción de crecer, pero tus gastos son excesivos, deberías tener en cuenta ahorrar un poco. En cuanto a tu salud, mereces descansar y tomarte un respiro físico y mental.

Un consejo: evita los impulsos de los que puedes arrepentirte después.