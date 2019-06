Horóscopo semanal de Leo (24 - 30 de junio)

A mitad de semana gozarás de unos momentos magníficos. Además en lo que queda de junio tendrás buenas energías para todo lo que conlleve asuntos de papeleos, bancos, temas legales, etc. Por lo que será buen momento para solucionar algunas cosas que tenías pendientes. Debes tener cuidado a la hora de tomar decisiones precipitadas, es necesario recapacitar y pensar en pros y contras, aunque vivir improvisando suena y va genial a veces, tampoco se puede ser demasiado espontáne@ en determinadas ocasiones.

El trabajo en equipo te dará resultados positivos, por lo que debes mantener una actitud abierta a resolver alguna que otra discusión o situación un poco más negativa en el entorno laboral. Lo mismo ocurre en el plano familiar, se aproxima una unión o reconciliación, un diálogo que antes permanecía cerrado, sobre todo por tu parte. En el amor, puedes llevarte una sorpresa, de alguien que pertenece al pasado, pero vuelve de vez en cuando.

Un consejo: tus hormonas están on fire y el estrés no ayuda. Serénate, y si ves que necesitas una visión médica del tema, no dudes en acudir y contar cómo te sientes.