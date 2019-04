Horóscopo semanal de Sagitario (22 - 28 abril)

Prepárate para vivir nuevas emociones y sensaciones en el ámbito amoroso, Sagitario, porque esta semana te depara una gran sorpresa. La vida te va a presentar un nuevo abanico de posibilidades así que, si no tienes pareja o estás replanteándote tu relación actual, ha llegado el momento definitivo para renovar tu perfil y recargar tus armas de seducción. Si estás en una relación y tu pareja te llena de felicidad, quizás algún nuevo acontecimiento presente un pequeño cambio de paradigma en vuestros momentos más íntimos que te abran un nuevo mundo de sensaciones. Van a llegar a tu vida nuevas aficiones que van a requerir una gran cantidad de energía por tu parte, pero recíbelas con los brazos abiertos porque te van a activar y te ayudarán a construir nuevas rutinas muy beneficiosas para tu salud. Tu vida podría volverse muy intensa cuando comiences a plantearte llevar algunos de tus compromisos (laborales, amorosos o familiares) al siguiente nivel. Tómate tu tiempo para investigar antes de hacerlo, sobretodo si estos compromisos se basan en una propiedad o en cualquier otro tipo de transacción o negocio. Este tipo de cambios y decisiones requieren un tiempo de reflexión para sopesar cada opción minuciosamente, y no debes dejar que nada ni nadie pretenda que lo hagas con prisa. El inicio de mayo será el momento perfecto para realizar un pequeño cambio de look, si es algo que has estado pensando últimamente, y esta acción podría ser tu mejor aliada para dar un impulso a tu confianza si esta se ha visto mermada con algún accidente cotidiano.

Un consejo: No te obsesiones demasiado con ciertas cuestiones físicas, Sagitario. Déjate llevar y escucha lo que te dicen los demás, porque tú no siempre te miras con los mismos ojos.

Tu signo afín de la semana: Tauro, Géminis.