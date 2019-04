Horóscopo semanal de Tauro (8 - 14 abril)

Has estado trabajando duro, Tauro, y pronto comenzarás a ver los resultados. No te rindas ahora porque vienen esos preciados y ansiados momentos en los que irás cosechando todas las recompensas de aquello que has venido sembrando en los últimos meses. Todos adoran tus proyectos e ideas y va siendo hora de que te des cuenta de ello, porque necesitas confiar más en tu propia persona. No tengas miedo a entregarte en cuerpo y alma a aquello que más deseas y disfrutar de tu tiempo libre, date a ello sin preocupaciones porque estás trabajando lo suficiente como para habértelo ganado con creces. Cuidado con alguien con el que sueles convivir, porque tiene almacenada una gran cantidad de rencor hacia ti que podría explotar en cualquier momento.

Un consejo: No desaproveches los momentos con tu familia.

Tu signo afín de la semana: Aries, Géminis.