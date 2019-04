Horóscopo semanal de Virgo (8 - 14 abril)

En las últimas semanas estás viviendo fuertes altibajos anímicos y te están dejando huella. No dejes que se lleven lo mejor de ti e intenta centrarte en hacer algo de lo que disfrutes enormemente. Tampoco ayuda que no permitas a nadie que te ayude y anime: permite que aquellos que más te quieren te echen una mano y te den su cariño, porque te sentirás enormemente mejor. Vuelve a tu rutina y disfruta del tiempo con tus amigos de verdad y verás como el cielo se va despejando y ves todo más claro. No puedes salir de ese abismo tú sola, Virgo, y no debes dejar que te afecte en tu ámbito laboral.

Un consejo: Tómate una tarde y dedícala sin culpabilidad a aquello que más disfrutes sin miramientos. Cine, compras, televisión, lectura, videojuegos... Tú eliges.

Tu signo afín de la semana: Escorpio, Acuario.