Horóscopo semanal de Virgo (20 - 26 de abril)

Virgo, es momento de empezar a ser un poquito más egoísta y de valorarte de verdad. En el trabajo, tienes una carga importante porque no sabes decir que no y es que hay cosas que no te pertenecen hacer a ti. Por eso, tienes que poner las cartas sobre la mesa y no dar sin recibir nada a cambio.

En el amor, la decisión está en ti y solamente en ti. Por eso debes dejar de escuchar las opiniones y los comentarios de los demás. Sólo tu eres capaz de comprobar si algo te hace feliz y si es así, por muchos que los demás critiquen, tienes que llegar hasta el final.

Un consejo: piensa más en ti, porque nadie más lo hará.