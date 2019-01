Horóscopo semanal de Virgo (28 enero - 3 febrero)

Esta semana vas a vivir tu tiempo libre con mucha intensidad. Por fin vas a poder disfrutar de algo que llevas mucho tiempo esperando y no vas a dudar en hacerlo. Tus días van a ser maravillosos y vas a reconectar con una parte de ti que hacía tiempo que no sacabas a la luz y eso puede traer consigo algunos recuerdos y sensaciones del pasado no tan placenteros. Apóyate en los que más te quieren para librarte de ellos y céntrate en lo mejor de tus días.

Un consejo: No descuides tus obligaciones y responsabilidades. Asegúrate de dedicar unas horas diarias a tus deberes. No sacrifiques nada.

Tu signo afín de la semana: Géminis, Sagitario.