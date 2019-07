Horóscopo semanal de Virgo (22 - 28 de julio)

Estás pasando por un momento extraño Virgo, pero no es excusa para hacerte boicot a ti mismo. Es normal por lo que estás pasando, no temas. Todo el mundo tiene épocas de crisis y deberías empezar a planteártelas de otro modo. Las dudas y los problemas que tienes ahora no deben afectar a tu día a día.

Esta semana abrirás los ojos y entenderás que no vale la pena estar mal por este tema. Hay cosas más importantes por las que estar preocupado en la vida y esto dejará de quitarte el sueño.

Un consejo: practica algún deporte al aire libre.