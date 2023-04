Los días de la suerte de abril 2023 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este mes de abril de 2023 viene marcado por dos acontecimientos de relevancia cósmica que afecta de pleno a los signos del zodiaco. Por un lado, el calendario lunar tiene fijada la primera Luna llena de la primavera el 6 de abril y eso trae consigo un periodo de revolución en el que los signos del zodiaco deberán vestir con algo de color blanco. Por otro lado y no tan positivo, las predicciones del horóscopo del mes de abril de 2023 estarán marcadas por un nuevo Mercurio Retrógrado, que tiene lugar el próximo 21 de abril y que se extenderá hasta mayo.

Aunque eso no implica que los signos del zodiaco no vayan a gozar de sus habituales días de la suerte del mes de abril de 2023. Con independencia de las fases de la Luna, de la alineación de planetas o de Mercurio Retrógrado, hay días en el calendario en los que la buena fortuna acompaña a los signos del zodiaco y a continuación se exponen las jornadas más afortunadas para los signos del zodiaco, esas en las que emprender proyectos, comenzar etapas o lanzarse con eso que los signos del zodiaco no se atreven.

El día de la suerte de abril de 2023 de Aries

Que la Luna Nueva vuelva a caer en tu signo no es algo arbitrario. Renueva tus proyectos y empordérate este 20 de abril, todo lo que te propongas lo vas a conseguir.

El día de la suerte de abril de 2023 de Tauro

El 8 de abril los planetas se alienan a tu favor y todas las dudas que te estaban perturbando desaparecerán de un plumazo. Viste de azul y cómete el mundo.

El día de la suerte de abril de 2023 de Géminis

El 17 de abril todo lo laboral encontrará su manera de fluir y la fortuna estará de tu lado. Date a valer y pon sobre la mesa todas tus opiniones.

El día de la suerte de abril de 2023 de Cáncer

Tu jornada de instrospección acaba este 24 de abril, que vivirás una especie de eclosión cósmica que te llevará a querer comerte el mundo. Por fin.

El día de la suerte de abril de 2023 de Leo

Tu don de gentes es algo indiscutibles, pero si de verdad quieres llevarte de calle al resto de signos del zodiaco y ser el más popular, atento al 11 de abril.

El día de la suerte de abril de 2023 de Virgo

El 23 de abril no sólo es el Día del Libro, parece que también es el día de la suerte de Virgo. Recibirás mucho afecto de los tuyos y estarás especialmente contento.

El día de la suerte de abril de 2023 de Libra

La Luna llena en tu signo este 6 de abril convierten ese día en mágico para ti. No olvides llevar algo de color blanco y arrasa.

El día de la suerte de abril de 2023 de Escorpio

El 28 de abril tiene un halo de magia bastante especial y para ti, Escorpio, será el día más afortunado de todo el mes.

El día de la suerte de abril de 2023 de Sagitario

El día 7 de abril, un día después de que se produzca la Luna llena, tendrás un aporte extra de energía que hará que te olvide todo lo negativo que acontece a tu alrededor.

El día de la suerte de abril de 2023 de Capricornio

El día más afortunado para Capricornio será el 14 de abril. Los nativos bajo este signo verán claras las oportunidades laborales e irradiarán un magnetismo muy especial.

El día de la suerte de abril de 2023 de Acuario

Tu día de la suerte es el 5 de abril, la víspera de la primera Luna llena de la primavera. Si estás esperando para tomar una decisión importante en el ámbito laboral, ese día la Diosa Fortuna te dará el empujón que te hace falta.

El día de la suerte de abril de 2023 de Piscis

Las buenas noticias y la energía positiva traerán calma y sosiego a los asuntos del corazón el día 30 de abril. Al límite.