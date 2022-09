Horóscopo de hoy 28 de septiembre de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Puede que esta semana se te esté haciendo un poco cuesta arriba y no veas la luz al final del túnel. Puede que te enfrentaras a la llegada del otoño con mucha energía y que tuvieses las herramientas clave para hacer frente a las malas vibraciones de Mercurio Retrógrado (tranquilos, queda muy poco para que finalice el proceso cósmico), pero el caso es que no sabes cómo has llegado a este miércoles 28 de septiembre con energía.

Las predicciones del horóscopo tampoco es que te hayan ayudado mucho, porque estos días no parecen ser muy positivas, pero nada que no se pueda arreglar intentando darle la vuelta a la tortilla a los influjos del cosmos.

Así que es el momento de conocer las predicciones del horóscopo de hoy 28 de septiembre de 2022 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 28 de septiembre

Con Mercurio al borde de recuperar su posición, estarás muy comunicativo y ocurrente, con ganas de divertirte y alejarte de la rutina. La Luna en su fase creciente favorece el ámbito de los amigos. Tienes por delante un día bastante favorable en el que las salidas sociales pueden ser la vía de escape que necesitabas. Tendrás alguna agradable sorpresa.

Horóscopo de Tauro del 28 de septiembre

Vas a saber dar un sentido positivo a cada experiencia y las relaciones con los tuyos mejorarán porque te has dado cuenta de que ha llegado la hora de pasar página y olvidar los resentimientos. La Luna en su fase creciente es muy favorable contigo y puede traerte un éxito en el que no confiabas. En los temas económicos te sentirás más relajado, sin tantas presiones.

Horóscopo de Géminis del 28 de septiembre

Día positivo para el trabajo, muy favorecido por la Luna en su fase creciente. Apuesta fuerte por ti, sin ponerte límites, porque tienes muchas posibilidades de tomar un nuevo rumbo que te lleve al éxito y ponga en valor toda tu valía. Tu vida social será intensa y puedes conocer a personas originales que sean un soplo de aire fresco para ti y te alejen de la rutina.

Horóscopo de Cáncer del 28 de septiembre

La Luna en su fase creciente es una regeneradora energía que puede traer aires nuevos a tu vida y lo que te parecía casi imposible puedes comenzar a verlo realizable. Con el planeta Mercurio a punto de recuperar su posición, te será fácil conectar con la gente y encontrar relaciones que te resulten motivadoras e ilusionantes. Sigue tus premoniciones, que nunca fallan.

Horóscopo de Leo del 28 de septiembre

Felicidades. El Sol te transmite una energía tan positiva que estarás vital, optimista y lleno de planes. Además, el planeta Mercurio va recuperando su posición poco a poco, favoreciendo el diálogo y ayudándote a decidir sin equivocarte. La Luna en su fase creciente armoniza tu vida y te ayuda a resolver un conflicto para que recuperes tu sonrisa y brilles como tú sabes hacerlo.

Horóscopo de Virgo del 28 de septiembre

La desgana y la desilusión pueden ser tus peores enemigos, pero el planeta Marte te transmitirá una dosis extra de energía y no te faltará fuerza ni empuje para luchar por tus sueños. Venus también te ofrece la posibilidad de reconciliarte con alguien que quieres o de solucionar algo en el amor que no te deja ser feliz.

Horóscopo de Libra del 28 de septiembre

Tienes que hacer frente a tus contradicciones porque las dudas pueden dar al traste con tus planes. Necesitas suavizar las tensiones que han podido surgir con alguien cercano y buscar la reconciliación para recuperar la armonía. La Luna en su fase creciente viene en tu ayuda: puede traerte la solución a algún conflicto amoroso o con tus hijos y la suerte puede aparecer cuando más lo necesites.

Horóscopo de Escorpio del 28 de septiembre

La Luna Llena favorece el ámbito de la familia y te ayuda a suavizar tensiones que han podido surgir entre vosotros. Son días muy propicios para las relaciones, incluso podrías conocer a alguien que muestre interés por ti y que te ayude a ver la vida con otros ojos. Tu trabajo y tu economía mejorarán, y podrás recibir compensaciones por tu esfuerzo y dedicación.

Horóscopo de Sagitario del 28 de septiembre

Llevas tiempo dándole vueltas a una decisión y no terminas de decidirte. Mercurio te hace muy buenos aspectos, aclarando tus ideas y ayudándote a vislumbrar el camino que más te conviene. El apoyo de las personas que te rodean será clave para que te sientas bien y recuperes la ilusión. La comunicación y los viajes están favorecidos por la Luna en su fase creciente.

Horóscopo de Capricornio del 28 de septiembre

Puede haber inconvenientes o conflictos relacionados con tu vida profesional que te están quitando la energía, pero la Luna en su fase creciente favorece tu trabajo y puede traerte alguna compensación económica. Es el momento de sincerarte y decir lo que sientes, sin miedo al rechazo. Ya sabes que para poder ganar hay que jugar.

Horóscopo de Acuario del 28 de septiembre

Algunas circunstancias que has vivido te han podido generar inseguridades, pero la Luna en su fase creciente potencia tus cualidades para que alejes tus fantasmas y brilles. Además, el planeta Júpiter y su benefactora energía serán como un bálsamo para ti. Pueden llegar gastos inesperados; controla de cerca tu dinero.

Horóscopo de Piscis del 28 de septiembre

La vida te pondrá en bandeja circunstancias favorables a las que sabrás sacarle partido. Estarás predispuesto a vivir relaciones divertidas y atrayentes, pero antes la Luna en su fase creciente te anima a mirar dentro de ti para cerrar heridas emocionales que todavía no han cicatrizado.