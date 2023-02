Horóscopo de hoy 20 de febrero de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Hay días que tienen una magia especial y eso tiene que ver, en muchas ocasiones, por la situación de los astros. Hoy 20 de febrero de 2023 se produce la Luna nueva de febrero, que tiene lugar en Piscis y que eso afecta de manera directa a las predicciones del horóscopo.

Esta fase lunar se antoja perfecta para que los signos del zodiaco emprendan algún proyecto creativo. Eso sí, las dificultades a la hora de expresar sus sentimientos invitan a moderar los impulsos, la prudencia y la constancia. Aunque no son los únicos aspectos relacionados con los signos del zodiaco de hoy 20 de febrero de 2023.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 20 de febrero de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y empieza esta semana de febrero con toda la energía cósmica de tu lado.

Horóscopo de Aries del 20 de febrero

No, hoy no es un buen día para ti. Sientes que el mundo se derrumba a tu alrededor, que te ahogas y que no sabes cómo salir a flote. Los astros no tienen la solución a tanta inestabilidad, pero sí te ponen en el camino a grandes amigos que te apoyarán y te acompañarán en este duro periplo.

Horóscopo de Tauro del 20 de febrero

Ahora empieza la diversión, Tauro, y estás encantado con ello. Los buenos hábitos saludables siguen siendo tu asignatura pendiente, pero hoy estás tan feliz y exultante, después de un tiempo en penumbras, que ya pensarás en la salud. Gozas de una buena racha económica, pero no te vengas arriba, que ya sabes lo que ocurre cuando derrochas en exceso.

Horóscopo de Géminis del 20 de febrero

Te has repetido a ti mismo que el trabajo duro tiene su recompensa, Géminis, y así ese, pero llevas demasiado tiempo esperando a que ocurra el milagro. Como es evidente, ese sacrificio laboral te está pasando factura en lo emocional, en lo mental y en la salud, así que recuerda que hay otra facetas en tu vida y no dejes que una de sus aristas te termine quemando.

Horóscopo de Cáncer del 20 de febrero

¿Cuándo te volviste el signo más intenso de todo el zodiaco? No te pega nada y lo sabes, pero estás convirtiéndote en una caricatura de ti mismo. Gozas de buena salud, al fin, y tienes estabilidad laboral, así que deja el drama y recupera tus hábitos de vida. Salir con tus amigos, disfrutar en pareja... No todo en la vida es vivir anclado en la tragedia.

Horóscopo de Leo del 20 de noviembre

No sabes decir que no y, aunque a veces pueda ser el mayor de los errores, hoy la jugada te saldrá bien. La temporada Piscis y la Luna Nueva te contagian de un espíritu intrépido y aventurero que te llevará a límites insospechados. En el buen sentido de la expresión. Aprovecha al máximo esta fortuna y lánzate a comerte el mundo.

Horóscopo de Virgo del 20 de febrero

Los vicios siempre son negativos y a ti te están pasando factura. Deja los malos hábitos y empieza a llevar una vida sana, está en juego tu salud. Tu pareja reclamará tus atenciones, pero estarás mucho más pendientes de otras cuestiones. Deja de darle vueltas al trabajo y empieza a disfrutar de los pequeños placeres que te rodean.

Horóscopo de Libra del 20 de febrero

Ese cansancio que arrastras durante días hoy se hará todavía más evidente. Sabes que tu agotamiento físico se debe a un cansancio mental que te tiene completamente sin fuerzas. No te gustar expresar lo que te inquieta, pero ha llegado el momento de parar y verbalizar lo que te ocurre. No es un buen momento para hacer gastos innecesario, Libra.

Horóscopo de Escorpio del 20 de febrero

Mucho más relajado, hoy será un día en el que sientas la necesidad de estar acompañado por tu familia. Tu pareja, ese gran apoyo, estará deseosa de compartir contigo los momentos especial que te trae el día de hoy. Una buena noticia relacionada con lo laboral se hará notar.

Horóscopo de Sagitario del 20 de febrero

Se acerca tu temporada, esa que está marcada por las dicotomías, pero que contagian de un fuerte espíritu aventurero. Todo esto se empieza a notar en ti y hoy, como es evidente, estarás muy reflexivo y todo será o blanco o negro, unas veces blanco y otras negro. Pero también tendrás ganas de explorar y de atreverte y esa será tu gran baza a jugar.

Horóscopo de Capricornio del 20 de febrero

Vives un excelente momento en lo sentimental, tu pareja te entiende y con ella te complementa. Los solteros, por otro lado, viven un ligoteo permanente que parece que nunca acabará. Esa exaltación de lo sentimental se complementa, además, con una enorme capacidad para sociabilizar que tienes últimamente. Evita darle más vueltas a ese asunto laboral que te inquieta.

Horóscopo de Acuario del 20 de febrero

Acuario, date cuenta, esa persona no es para ti. Te lo han dicho tus amigos, tu familia y ahora los astros. Ni le gustas ni es sano, así que date a valer y huye de este tipo de relaciones sentimentales en las que siempre terminas sufriendo. Refúgiate en tus amistades, sabrán animarte en estos difíciles momentos.

Horóscopo de Piscis del 20 de febrero

Tu economía nunca se resiente porque eres un superviviente nato, pero las cosas empezarán a ponerse feas para tu bolsillo y te tocará disminuir drásticamente tus gastos. Estás sobreaviso, así que empieza a ahorrar y busca una oferta laboral con la que puedas paliar tanto gasto. Deja de picotear e ir de flor en flor, hay una persona muy especial que te hace tilín y necesita que le eches un poco de cuenta.