Horóscopo de hoy domingo 1 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

El día 1 de febrero de 2026 nos recibe con una Luna Llena poderosa en Leo que actúa como un foco gigante apuntando a nuestros deseos, al ego bien entendido y a la necesidad de sentirnos vistos y valorados. Venus en Acuario sigue soplando a favor de relaciones más libres, honestas y poco convencionales, mientras que el próximo ingreso de Mercurio en Piscis el día 6 promete conversaciones más sensibles, intuición a flor de piel y una comunicación menos racional pero más sincera.

Con este cielo, el horóscopo de hoy invita a atreverse, a expresarse y a confiar en que cuando uno se coloca en su sitio, la fortuna suele encontrar el camino. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 1 de febero de 2026

Hoy arrancas febrero con una energía que te pide protagonismo y no precisamente discreción. En el terreno personal la Luna Llena en Leo te anima a expresar lo que sientes sin rodeos y a disfrutar del amor y la amistad desde un lugar más lúdico y pasional. En el trabajo es un día ideal para presentar ideas, liderar proyectos o reclamar reconocimiento por algo que llevas tiempo haciendo bien. Venus en Acuario te empuja a rodearte de personas diferentes que estimulan tu mente y te sacan de la rutina. La fortuna te sonríe cuando actúas con valentía y un punto de creatividad. Eso sí conviene no imponer tu ritmo a los demás y escuchar un poco más. El equilibrio entre impulso y empatía será tu gran acierto del día.

Horóscopo de Tauro del 1 de febero de 2026

El estreno de febrero remueve emociones profundas y asuntos relacionados con el hogar y la seguridad personal. En las relaciones personales puedes sentir la necesidad de proteger más a los tuyos o de redefinir qué significa para ti sentirte a gusto con alguien. En el trabajo la Luna Llena te invita a cerrar una etapa y a replantearte si el camino que sigues te da la estabilidad que buscas. Venus en Acuario sacude tus ideas sobre el éxito y te anima a probar fórmulas distintas, menos rígidas. La fortuna aparece cuando te atreves a soltar viejas inercias y confías en tu capacidad de adaptación. No es un día para forzar resultados sino para observar y decidir con calma. Tu paciencia será tu mejor aliada.

Horóscopo de Géminis del 1 de febero de 2026

Hoy las palabras cobran un protagonismo especial y tú te mueves como pez en el agua. En el plano personal es un día magnífico para conversaciones importantes, confesiones espontáneas y reencuentros que te devuelven la ilusión. En el trabajo la Luna Llena en Leo ilumina tu capacidad para comunicar, negociar y convencer, así que aprovecha para exponer ideas o cerrar acuerdos. Venus en Acuario favorece contactos interesantes y propuestas inesperadas que amplían tus horizontes. La fortuna llega a través de una noticia, un mensaje o una casualidad muy oportuna. Eso sí evita dispersarte demasiado y céntrate en lo que de verdad te motiva. Febrero empieza con chispa y tú sabes cómo encenderla.

Horóscopo de Cáncer del 1 de febero de 2026

El inicio del mes te invita a mirar tus recursos y tu autoestima con lupa pero sin dureza. En las relaciones personales puedes sentir más necesidad de seguridad emocional y de gestos que demuestren compromiso. En el trabajo es un buen momento para valorar lo que aportas y reclamar lo que mereces con serenidad. Venus en Acuario te empuja a transformar vínculos intensos y a hablar de temas que normalmente evitas. La Luna Llena te recuerda que la abundancia no es solo material sino también emocional. La fortuna se activa cuando confías en tu intuición y no te infravaloras. Escucha tu voz interior porque hoy tiene mucho que decir.

Horóscopo de Leo del 1 de febero de 2026

Hoy el cielo te señala directamente y tú lo notas desde primera hora. La Luna Llena en tu signo marca un punto de culminación personal y te invita a mostrarte tal y como eres sin pedir permiso. En el amor y la amistad es un día de gestos grandes, declaraciones sinceras y emociones intensas. En el trabajo puedes recibir reconocimiento o darte cuenta de que ha llegado el momento de cambiar de rumbo. Venus en Acuario pone el foco en tus relaciones y te pide más libertad y autenticidad. La fortuna te acompaña cuando actúas desde el corazón y no desde el orgullo herido. Brilla pero recuerda compartir la luz.

Horóscopo de Virgo del 1 de febero de 2026

Febrero comienza con una energía más introspectiva de lo habitual para ti. En el plano personal es un día para escuchar más que hablar y para cuidar tu mundo interior. En el trabajo la Luna Llena señala la necesidad de cerrar asuntos pendientes y de organizarte mejor para lo que viene. Venus en Acuario te anima a cambiar rutinas y a introducir hábitos más estimulantes. La fortuna aparece cuando te permites descansar y confiar en los procesos sin querer controlarlo todo. No todo se resuelve con listas y planificación. A veces soltar es la forma más eficaz de avanzar.

Horóscopo de Libra del 1 de febero de 2026

El estreno del mes te conecta con amistades, proyectos colectivos y sueños a medio plazo. En las relaciones personales la Luna Llena favorece encuentros sociales y conversaciones que refuerzan vínculos importantes. En el trabajo es un día ideal para colaborar, compartir ideas y dejarte inspirar por otros. Venus en Acuario te regala un aire más creativo y romántico, incluso algo imprevisible. La fortuna se manifiesta a través de apoyos inesperados o de una propuesta ilusionante. Eso sí conviene no prometer más de lo que puedes cumplir. Mantén el equilibrio entre entusiasmo y realismo.

Horóscopo de Escorpio del 1 de febero de 2026

Hoy el foco se pone en tu proyección pública y en tus ambiciones. En el terreno personal puedes sentir cierta tensión entre lo que das fuera y lo que necesitas en privado. En el trabajo la Luna Llena en Leo marca un momento clave para tomar decisiones importantes o asumir mayor responsabilidad. Venus en Acuario remueve asuntos familiares y emocionales que piden una mirada diferente. La fortuna llega cuando te atreves a cambiar de estrategia y a mostrar una faceta menos controladora. Confía en tu capacidad de regenerarte una vez más. Febrero te pide coraje emocional.

Horóscopo de Sagitario del 1 de febero de 2026

El mes comienza con ganas de expansión y de mirar más lejos. En las relaciones personales te apetece compartir experiencias nuevas y rodearte de personas que te inspiren. En el trabajo la Luna Llena favorece estudios, viajes, planes de futuro y todo lo que amplíe tu visión. Venus en Acuario estimula tu curiosidad y te conecta con conversaciones estimulantes. La fortuna se activa cuando sigues tu intuición y te atreves a salir de la zona conocida. Eso sí no descuides compromisos ya adquiridos. La aventura también necesita cierta organización.

Horóscopo de Capricornio del 1 de febero de 2026

Hoy febrero te invita a profundizar y a tomarte las cosas en serio pero sin dramatismos. En el plano personal es un buen día para hablar de temas delicados y fortalecer la confianza. En el trabajo la Luna Llena señala asuntos económicos compartidos, inversiones o decisiones que requieren estrategia. Venus en Acuario te anima a replantearte tus valores y tu relación con el dinero. La fortuna llega cuando aceptas apoyo y no intentas hacerlo todo solo. Permitir vulnerabilidad no te resta autoridad. Al contrario te humaniza y te fortalece.

Horóscopo de Acuario del 1 de febero de 2026

El inicio del mes ilumina tus relaciones más cercanas y te coloca frente al espejo del otro. En el amor y la amistad es un día intenso que puede traer revelaciones importantes o decisiones definitivas. En el trabajo la Luna Llena te invita a negociar y a buscar acuerdos más justos. Venus en tu signo te da magnetismo y ganas de romper moldes. La fortuna te acompaña cuando eres fiel a tu esencia y no cedes por miedo al conflicto. Escucha pero no te traiciones. Febrero arranca pidiéndote autenticidad total.

Horóscopo de Piscis del 1 de febero de 2026

Hoy empiezas el mes con una sensibilidad especial y una intuición muy afinada. En las relaciones personales es un buen día para cuidar detalles y prestar atención a lo que no se dice. En el trabajo la Luna Llena señala rutinas, salud y organización diaria, recordándote la importancia del equilibrio. Venus en Acuario te invita a cerrar ciclos emocionales y a perdonar. La fortuna se manifiesta de forma discreta pero constante cuando te escuchas y te respetas. El próximo ingreso de Mercurio en tu signo ya se siente como un susurro inspirador. Confía en tu percepción porque hoy no falla.