Horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

La Luna comienza su fase creciente y esa energía es como una invitación a respirar hondo, a mirar dentro con valentía y a reconocer lo que queremos potenciar en nuestra vida. Todo lo que ya no aporta se vuelve más evidente, casi como si la luz lunar lo señalara y eso facilita el proceso de soltar. Es una etapa ideal para sembrar nuevas intenciones, para elegir de forma consciente y para recuperar la motivación que quizá se había quedado dormida estos últimos días.

Mercurio continúa su retrogradación en Escorpio y mantiene activa esa especie de lupa emocional que nos obliga a mirar donde antes preferíamos pasar de puntillas. Conversaciones pendientes, recuerdos que vuelven, intuiciones que se intensifican. Pero lejos de ser un problema, esta combinación entre la Luna creciente y la retrogradación de Mercurio crea un clima perfecto para revisar, ordenar y transformar. Hoy la energía no es ligera, pero sí fértil. Y cada signo la vivirá de una manera muy personal, con descubrimientos, pequeñas epifanías y oportunidades escondidas que esperan ser aprovechadas.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 23 de noviembre de 2025

Aries empieza el día con una claridad sorprendente sobre sus deseos reales. La Luna creciente activa tus ganas de construir algo nuevo, pero antes necesitas soltar un par de preocupaciones que te estaban frenando sin que lo notaras. Mercurio retrógrado podría traerte una conversación incómoda, aunque liberadora, con alguien del pasado. En el amor estarás más directo, pero también más intuitivo, lo que te ayudará a comprender las emociones ajenas. En el trabajo podrás retomar un proyecto que creías estancado y darle un giro interesante. En la fortuna conviene apostar por decisiones meditadas, no impulsivas.

Horóscopo de Tauro del 23 de noviembre de 2025

Tauro vive un día de transformación silenciosa pero poderosa. La Luna creciente ilumina tu zona emocional y te impulsa a reconocer qué relaciones necesitan aire fresco. Mercurio retrógrado puede traer noticias o mensajes inesperados que te ayuden a ver con claridad lo que antes dudabas. En el amor estarás más sensible que de costumbre, pero también más seguro de lo que quieres. En el trabajo tendrás una productividad constante y una intuición fina para detectar errores o mejoras. En la fortuna es un buen momento para planificar, no para arriesgar.

Horóscopo de Géminis del 23 de noviembre de 2025

Géminis atraviesa un día ideal para reorganizar ideas y hábitos. La Luna creciente te da un empujón para mejorar tu rutina diaria, para soltar lo que no te funciona y para recuperar proyectos que habías abandonado. Mientras tanto, Mercurio retrógrado puede generar algún malentendido, pero también te permitirá revisar acuerdos o decisiones que necesitaban un segundo análisis. En el amor estarás más reflexivo, lo cual producirá conversaciones sinceras. En el trabajo podrás corregir detalles importantes que marcarán la diferencia. En la fortuna evita experimentar demasiado y apuesta por lo seguro.

Horóscopo de Cáncer del 23 de noviembre de 2025

Cáncer vive una jornada cargada de creatividad y emoción, casi como si la Luna creciente te hiciera sentir más inspirado que nunca. Es el momento ideal para empezar algo nuevo o para dar un paso que estabas postergando. Mercurio retrógrado puede traer recuerdos intensos o la visita inesperada de alguien que te removía el alma. En el amor tendrás una calidez especial que atraerá cercanía. En el trabajo destacarás por tu sensibilidad y tu capacidad para resolver problemas con tacto. En la fortuna conviene dejarte llevar por la intuición sin perder la prudencia.

Horóscopo de Leo del 23 de noviembre de 2025

Leo empieza a notar un alivio emocional importante gracias al inicio de la Luna creciente. Poco a poco recuperas fuerza y claridad después de días intensos. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta un tema familiar o personal que necesita resolverse de una vez por todas. En el amor estarás más honesto y más dispuesto a mostrar tu vulnerabilidad, lo cual abrirá puertas interesantes. En el trabajo encontrarás motivación para retomar metas que habías dejado en pausa. En la fortuna conviene evitar exageraciones y mantener un equilibrio sensato.

Horóscopo de Virgo del 23 de noviembre de 2025

Virgo se siente hoy más conectado consigo mismo y con su entorno. La Luna creciente activa tu deseo de comunicarte desde un lugar más auténtico y emocional, dejando atrás dudas que antes te frenaban. Mercurio retrógrado puede traer conversaciones del pasado que ahora podrás manejar con calma y madurez. En el trabajo es un día perfecto para revisar escritos, revisiones, cuentas o ideas que necesitan pulirse. En el amor estarás más sensible y abierto, lo que favorecerá la comprensión mutua. En la fortuna avanza con cautela pero sin miedo.

Horóscopo de Libra del 23 de noviembre de 2025

Libra inicia el día con una sensación de claridad económica y emocional poco habitual. La Luna creciente te invita a revisar tus prioridades y a decidir qué quieres seguir alimentando. Mercurio retrógrado podría activar un asunto económico pendiente, pero esta vez sabrás manejarlo con inteligencia. En el amor te mostrarás más sereno, pero también más consciente de tus necesidades reales. En el trabajo podrás avanzar con elegancia y eficacia. En la fortuna conviene optar por decisiones bien pensadas y evitar riesgos innecesarios.

Horóscopo de Escorpio del 23 de noviembre de 2025

Escorpio sigue con una energía poderosa después de la intensidad de los últimos días. La Luna creciente te ayuda a canalizar mejor tus emociones y a construir desde un lugar más equilibrado. Mercurio retrógrado en tu signo continúa abriendo puertas del pasado, pero hoy te sentirás más fuerte para enfrentarlo sin miedo. En el amor brillarás con una intensidad magnética que atraerá miradas. En el trabajo tendrás una visión estratégica que te permitirá tomar decisiones que otros no se atreven a asumir. En la fortuna conviene moverse con precisión y paciencia.

Horóscopo de Sagitario del 23 de noviembre de 2025

Sagitario vive un día de introspección ligera, como si estuvieras preparando el terreno para algo grande. La Luna creciente te invita a dejar atrás miedos y pensamientos que te alejaban de tu mejor versión. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta una conversación que te ayude a comprender mejor tus motivaciones. En el trabajo tendrás un día tranquilo pero productivo, ideal para organizarte. En el amor estarás más profundo de lo habitual, lo que fortalecerá vínculos. En la fortuna conviene confiar en tu intuición sin perder la sensatez.

Horóscopo de Capricornio del 23 de noviembre de 2025

Capricornio afronta un día ideal para revisar círculos sociales y proyectos compartidos. La Luna creciente ilumina quién te aporta energía y quién te la resta. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta a alguien con quien tenías un asunto pendiente. En el amor te mostrarás más cercano y más dispuesto a negociar. En el trabajo estarás especialmente lúcido y estratégico. En la fortuna conviene analizar con calma antes de tomar cualquier decisión importante.

Horóscopo de Acuario del 23 de noviembre de 2025

Acuario vive una jornada de replanteamientos profesionales. La Luna creciente te anima a visualizar un nuevo futuro laboral y a dejar atrás lo que no encaja contigo. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta antiguas oportunidades o contactos que ahora vuelven con otro matiz. En el amor estarás más emocional y accesible, algo que sorprenderá en tu entorno. En las relaciones personales mostrarás gran intuición. En la fortuna conviene revisar y no precipitarse.

Horóscopo de Piscis del 23 de noviembre de 2025

Piscis fluye hoy con la intensidad de Escorpio como si fuera natural. La Luna creciente activa tu deseo de avanzar y dejar atrás temores que antes te frenaban. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta a alguien que quiere cerrar un capítulo contigo o aclarar un malentendido. En el trabajo tendrás una visión creativa y muy inspirada. En el amor irradiarás un magnetismo especial. En la fortuna conviene escuchar tus sensaciones y actuar con suavidad pero con firmeza.