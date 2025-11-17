Horóscopo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

La Luna menguante continúa su paseo por Leo y, mientras avanza hacia la inminente Luna Nueva, nos invita a desprendernos de cargas, enredos emocionales y expectativas imposibles. Es un día para reconocer qué ya no aporta brillo y dejarlo suavemente a un lado, como quien cierra un libro que ya no necesita releer. El clima astral nos propone un ejercicio de ligereza consciente que, lejos de restar, nos permitirá abrir espacio a movimientos más fluidos.

A esto se suma un detalle que ningún amante del zodiaco puede ignorar. Mercurio sigue en retrogradación en Sagitario, tensando agendas, provocando olvidos y obligándonos a revisar planes que creíamos inamovibles. No es un castigo del Cosmos, sino una especie de revisión técnica emocional e intelectual. Todo ello se tiñe de un matiz especialmente intenso gracias a Venus en Escorpio, que despierta pasiones profundas, intensifica miradas y convierte a los signos de agua en auténticos imanes de deseo.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 17 de noviembre de 2025

El día te empuja a bajar una marcha y eso no siempre es fácil para un Aries. La Luna menguante pide que cortes por lo sano con rutinas que ya no funcionan, mientras Mercurio retrógrado puede poner trabas en asuntos laborales que necesitaban claridad. Si hoy notas interferencias o retrasos, respira y revisa los detalles que habías pasado por alto. En las relaciones personales te notarás más impaciente de lo habitual, pero Venus en Escorpio aporta un toque magnético que suaviza tu fuego. Si estás en pareja, surgirán conversaciones intensas que os harán comprenderos mejor. En la fortuna, no arriesgues en compras impulsivas.

Horóscopo de Tauro del 17 de noviembre de 2025

Para los tauro el día se presenta como un suave recordatorio de que no hace falta aferrarse a todo lo que uno ha construido. La Luna en Leo aligera tensiones familiares y te anima a reorganizar tu espacio para ganar bienestar. Mercurio retrógrado, sin embargo, puede traer malentendidos en temas económicos, así que conviene revisar cuentas y facturas. En el amor, Venus en Escorpio despierta tu lado sensual y eso disparará tu atractivo, incluso si no te lo propones. El trabajo fluye cuando colaboras con otros y dejas la rigidez a un lado. La fortuna aparece en lo que compartes, no en lo que acumulas.

Horóscopo de Géminis del 17 de noviembre de 2025

Día movido para los géminis, aunque no necesariamente negativo. Mercurio, tu regente, está retrógrado y eso puede generar cierta confusión mental o mensajes que se interpretan al revés. No te lo tomes como un fracaso, sino como una oportunidad para afinar tus palabras. La Luna menguante ayuda a que sueltes compromisos sociales que aceptaste por compromiso, no por gusto. En el amor podrías sentirte un poco disperso, pero Venus en Escorpio te empuja a conectar desde la intensidad. A nivel laboral, evita firmar acuerdos importantes. La suerte acompaña a quienes se atreven a ordenar su agenda.

Horóscopo de Cáncer del 17 de noviembre de 2025

Para cáncer, signo lunar por excelencia, este tránsito te cae como una caricia sabia. La Luna menguante te anima a depurar emociones que ya se quedaron sin propósito. En el trabajo notarás que ciertos proyectos se ralentizan, pero no pierdas la paciencia, Mercurio retrógrado solo está acomodando las piezas. En el amor eres hoy especialmente magnético gracias a Venus en Escorpio, que potencia tu intuición y tu capacidad para leer entre líneas. Las relaciones personales se vuelven más profundas, incluso transformadoras. En temas de suerte, escucha tu sexto sentido antes de tomar decisiones financieras.

Horóscopo de Leo del 17 de noviembre de 2025

La Luna en tu signo suaviza cualquier sensación de cansancio y te empuja a mostrar tu mejor versión, incluso en modo menguante. Es un buen momento para desprenderte de viejas inseguridades y atreverte con cambios personales que llevas tiempo pensando. En el terreno laboral puede haber retrasos en citas, reuniones o entregas, así que mantén el humor y ten un plan B. En el amor te sentirás apasionado, especialmente porque Venus en Escorpio despierta tu lado más teatral y magnético. Las relaciones personales se vuelven más intensas y algo dramáticas, aunque en el buen sentido. La fortuna aparece al dejar de resistirte a lo nuevo.

Horóscopo de Virgo del 17 de noviembre de 2025

Los virgo notan con especial fuerza la retrogradación de Mercurio y eso puede provocar cierta dificultad para comunicar ideas o mantener el orden habitual. No pasa nada, no eres menos eficiente por tomarte el día con más calma. La Luna en Leo te invita a soltar exigencias autoimpuestas y a permitirte descansar sin justificarlo. En el amor puedes sentir cierta distancia emocional, pero Venus en Escorpio actúa como puente hacia conversaciones sinceras y profundas. En el trabajo conviene revisar documentos y correos más de una vez. La suerte llega a través de decisiones lentas pero certeras.

Horóscopo de Libra del 17 de noviembre de 2025

El día se presenta suave pero intenso, como una brisa cálida con aroma a cambio. La Luna menguante te anima a cortar con hábitos sociales que te restan energía. Mercurio retrógrado puede traer reencuentros inesperados, correos del pasado o conversaciones pendientes que por fin encuentran su momento. En el amor, gracias a Venus en Escorpio, tu magnetismo aumenta y te vuelves más selectivo con quien compartes tu tiempo. En lo laboral, intenta no comprometerte con tareas nuevas hasta haber terminado las pendientes. La fortuna te acompaña si apuestas por la diplomacia y no por la prisa.

Horóscopo de Escorpio del 17 de noviembre de 2025

Estás en pleno protagonismo astral gracias a Venus y eso se nota. Hoy tienes un aura especial, como si caminaras con un brillo silencioso que atrae miradas sin esfuerzo. La Luna menguante te invita a liberar resentimientos y dejar atrás heridas que creías sanadas, pero que aún pedían atención. En asuntos laborales puedes sentir cierta lentitud, aunque esto te beneficia porque te permite perfeccionar tus movimientos. En las relaciones personales surge pasión, intensidad y revelaciones inesperadas. En la fortuna, confía en tu intuición porque hoy es especialmente certera.

Horóscopo de Sagitario del 17 de noviembre de 2025

Con Mercurio retrógrado en tu signo, el mundo parece algo más caótico pero, curiosamente, también más divertido. Hoy podrías mezclar fechas, perder mensajes o cambiar planes a última hora, pero no te agobies, tu flexibilidad natural te salvará. La Luna en Leo te anima a soltar expectativas sobre viajes o proyectos que no dependen de ti. En el amor, Venus en Escorpio despierta una faceta tuya más emocional, menos impulsiva, lo que favorece diálogos profundos. En el trabajo podrías recibir noticias confusas que se aclararán en unos días. La suerte aparece en encuentros espontáneos.

Horóscopo de Capricornio del 17 de noviembre de 2025

El día te pide que sueltes cargas laborales que has asumido por exceso de responsabilidad. La Luna menguante te ayuda a entender que no puedes hacerlo todo tú solo. Con Mercurio retrógrado, conviene revisar cifras, contratos, calendarios y cualquier detalle que pueda dar problemas. En el amor te sentirás algo más reservado, pero Venus en Escorpio te empuja a abrirte un poco más a la intimidad emocional. Las relaciones personales fluyen mejor cuando te permites expresar lo que necesitas. En la fortuna, apuesta por decisiones prudentes.

Horóscopo de Acuario del 17 de noviembre de 2025

Acuario vive el día con cierta mezcla de curiosidad y cansancio emocional. La Luna en Leo se sitúa justo en tu eje de relaciones y te invita a soltar vínculos que ya no suman. Mercurio retrógrado puede complicar comunicaciones en el trabajo, especialmente si dependes de correos o documentos técnicos. En el amor estás más reflexivo, aunque Venus en Escorpio despierta tus ganas de intensidad emocional, lo cual puede sorprender a más de uno. Las relaciones se vuelven más sinceras, incluso crudas, pero necesarias. En la fortuna evita precipitar compras tecnológicas.

Horóscopo de Piscis del 17 de noviembre de 2025

Hoy caminas con un aura especialmente magnética gracias a Venus en Escorpio, que realza tu intuición y tu capacidad de conexión profunda. La Luna menguante suaviza tu ánimo y te ayuda a poner límites sin sentir culpa. En el trabajo podrías encontrar retrasos molestos, pero también oportunidades de replantear estrategias. En el amor estás más apasionado y con ganas de compartir momentos intensos. En las relaciones personales te vuelves un confidente irresistible. En la suerte, sigue tus corazonadas, porque hoy parecen estar alineadas con el Cosmos.