Horóscopo de hoy martes 18 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

La Luna continúa su fase menguante en Leo y ese tránsito, tan luminoso como introspectivo, nos empuja a dejar atrás cargas que se quedaron obsoletas. Es como si el Cosmos nos invitara a vaciar los bolsillos emocionales para caminar más ligeros hacia la Luna Nueva que ya se asoma. En el ambiente se percibe una mezcla curiosa de valentía y delicadeza que favorece el cierre de ciclos sin dramatismos.

Además, el cielo prepara un cambio importante. Mañana Mercurio retrogradará hacia Escorpio y eso promete remover asuntos del pasado, conversaciones pendientes y secretos que necesitan aire. No será un caos, sino una oportunidad para pulir lo que damos por hecho y para recuperar piezas que encajan mejor de lo que recordábamos. Y mientras tanto, la Luna Nueva en Escorpio, que llegará el día 20, ya se va sintiendo como una ola transformadora. Su energía nos invita a mirar dentro sin miedo, a dejar marchar lo que duele y a abrir espacio para experiencias que sí alimentan. Con este escenario, el horóscopo de hoy llega con una mezcla de introspección, pasión y clarividencia.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 18 de noviembre de 2025

El día te impulsa a reconocer qué batallas ya no merece la pena pelear y la Luna menguante en Leo ayuda a que lo hagas sin sentir derrota. Notarás que ciertas tensiones laborales comienzan a aflojar, aunque Mercurio preparándose para entrar retrógrado en Escorpio podría traer revisiones inesperadas en proyectos o temas económicos. En las relaciones personales te mostrarás más directo de lo habitual, pero con una honestidad que resultará refrescante. Si estás en pareja, pueden surgir charlas intensas que aclaran malentendidos. En el amor en general tu magnetismo aumenta y despiertas curiosidad en más de una persona. En la fortuna, evita precipitar inversiones por entusiasmo.

Horóscopo de Tauro del 18 de noviembre de 2025

Los tauro sienten el día como una invitación a ordenar la vida emocional y poner límites más saludables. La Luna en Leo te anima a reorganizar tu espacio y a desprenderte de objetos, rutinas o relaciones que ya no suman. En el trabajo podrías notar cierta confusión, especialmente en documentos o acuerdos, porque Mercurio se prepara para retrogradar hacia un signo que despierta tus inseguridades. Sin embargo, esta atmósfera te permitirá revisar detalles que antes pasaste por alto. En el amor te muestras más sensual y misterioso y eso atrae a quien te interesa. En la fortuna, apuesta por decisiones lentas y firmes.

Horóscopo de Géminis del 18 de noviembre de 2025

Con Mercurio, tu regente, iniciando su camino hacia una retrogradación intensa, notarás hoy una mezcla de lucidez y despiste bastante curiosa. La Luna menguante te insta a dejar a un lado compromisos sociales que aceptaste por amabilidad y que ahora te pesan. En el terreno laboral es mejor que revises tus mensajes y tus tareas antes de darlas por hechas. En las relaciones personales te descubrirás más observador y menos hablador, lo cual no es habitual en ti, pero te beneficiará. En el amor puedes sentir cierto magnetismo inesperado hacia alguien que no habías considerado. En la suerte, evita gastos impulsivos.

Horóscopo de Cáncer del 18 de noviembre de 2025

Cáncer siente la energía lunar de forma especial y hoy no será la excepción. La Luna menguante en Leo te invita a estar más pendiente de tu valor personal y menos de las opiniones ajenas. Mercurio preparándose para retrogradar en Escorpio despierta recuerdos, mensajes antiguos o conversaciones aplazadas que vuelven para ser resueltas. En el amor estás especialmente atractivo y magnético porque la intensidad escorpiana potencia tu intuición emocional. En el trabajo podrías recuperar un proyecto que dabas por perdido. En la fortuna, sigue tu instinto porque está especialmente afilado.

Horóscopo de Leo del 18 de noviembre de 2025

Con la Luna caminando por tu signo y en fase menguante, hoy te sientes más introspectivo de lo habitual, casi filosófico, pero sin perder tu brillo. Es un buen día para cerrar capítulos personales y despedirte de hábitos que ya no encajan con lo que quieres ser. En el trabajo podrías notar retrasos o revisiones inesperadas debido al movimiento de Mercurio. Esto no pretende entorpecerte, sino ayudarte a mejorar el plan. En el amor estás entre lo pasional y lo reflexivo y eso genera encuentros muy intensos. En las relaciones personales sorprendes por tu sinceridad. En la fortuna, escucha a quien sabe más que tú en temas financieros.

Horóscopo de Virgo del 18 de noviembre de 2025

Como buen signo regido por Mercurio, hoy empiezas a notar la vibración de su retrogradación hacia Escorpio antes de que ocurra. Tal vez surjan dudas o pequeños errores que te obligan a revisar el orden habitual de tus tareas. La Luna en Leo te anima a soltar autoexigencias y a permitirte actuar desde un lugar menos severo contigo mismo. En el amor puedes sentirte entre dos aguas, pero esa sensación te ayudará a aclarar lo que realmente quieres. En las relaciones personales habrá sinceridad y quizá alguna revelación inesperada. En la fortuna, no tomes decisiones importantes sin repasar los datos dos veces.

Horóscopo de Libra del 18 de noviembre de 2025

El día se presenta suave y agradable, aunque cargado de señales sutiles. La Luna menguante te invita a liberarte de compromisos que asumiste por cortesía más que por deseo. Mercurio, preparándose para entrar retrógrado en Escorpio, despierta el deseo de revisar acuerdos, contratos o decisiones financieras. En el amor te muestras encantador, pero también más selectivo, lo cual te favorece. Las relaciones personales serán intensas y podrás profundizar en conversaciones que habías evitado. En el trabajo, antes de dar un sí o un no, espera un poco más. En la suerte, tendrás pequeños golpes de fortuna relacionados con la creatividad.

Horóscopo de Escorpio del 18 de noviembre de 2025

Este día te encuentra en plena efervescencia emocional. La energía previa a la Luna Nueva en tu signo se nota en tu manera de mirar el mundo y en cómo te miran los demás. Mercurio está a horas de retrogradar hacia tu territorio y eso significa que se activarán conversaciones pendientes, temas del pasado y oportunidades para sanar. En el amor estás magnético, profundo y casi irresistible. Las relaciones personales te ofrecen momentos reveladores. En el trabajo podrás cerrar asuntos que llevaban tiempo estancados. En la fortuna, evita riesgos fuertes, pero confía en intuiciones moderadas.

Horóscopo de Sagitario del 18 de noviembre de 2025

Con Mercurio a punto de abandonar tu signo y entrar retrógrado en Escorpio, hoy puedes sentir una mezcla de prisa y nostalgia. La Luna menguante en Leo te anima a dejar ir expectativas poco realistas y centrarte en lo que realmente te hace avanzar. En el trabajo puede surgir algún retraso, pero también una oportunidad inesperada para mejorar un proyecto. En el amor estás más reflexivo que de costumbre, lo cual puede sorprender a tu entorno. Las relaciones personales se vuelven profundas y honestas. En la fortuna, la clave está en tomar decisiones con calma.

Horóscopo de Capricornio del 18 de noviembre de 2025

El día te invita a liberar presión interna y soltar cargas que has sostenido por responsabilidad más que por necesidad. La Luna menguante en Leo te empuja a delegar en lugar de cargar con todo. Mercurio acercándose a su retrogradación en Escorpio activa temas del pasado, especialmente laborales o económicos, que necesitan revisión. En el amor te muestras más abierto a conectar emocionalmente y eso fortalecerá vínculos. En las relaciones personales podrías recibir un consejo valioso. En la fortuna conviene actuar con prudencia pero sin miedo.

Horóscopo de Acuario del 18 de noviembre de 2025

Acuario vive el día con una mezcla de claridad y confusión, muy marcada por la energía lunar. La Luna menguante en Leo, justo en tu eje de relaciones, te empuja a soltar vínculos que ya se quedaron sin autenticidad. Mercurio, preparándose para su retrogradación en Escorpio, despierta recuerdos laborales o familiares que vuelven para ser resueltos. En el amor puedes sentir una atracción inesperada hacia alguien que despierta tu curiosidad intelectual. Las relaciones personales se vuelven más sinceras y quizá un poco intensas. En la fortuna, cuidado con compras impulsivas.

Horóscopo de Piscis del 18 de noviembre de 2025

Piscis se mueve con elegancia por las aguas profundas de este clima astral. La Luna menguante te ayuda a soltar miedos y patrones que te restaban energía. Mercurio acercándose a su retrogradación en Escorpio puede traer mensajes del pasado, contactos que reaparecen o ideas que recuperan fuerza. En el amor estás especialmente magnético y conectas con los demás desde un nivel muy profundo. En el trabajo podrías recibir una señal clara sobre un proyecto que te ilusiona. En la fortuna, tus corazonadas están afinadas y te guían bien.