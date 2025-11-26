Horóscopo de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

El Sol ya recorre Sagitario y eso imprime un impulso fresco, optimista y lleno de movimiento, especialmente para Aries, Leo y Sagitario, que empiezan a notar cómo se reavivan sus ganas de experimentar, crecer y abrir nuevas puertas. La Luna sigue avanzando en su fase creciente y su luz tenue pero firme invita a reconocer qué partes de ti necesitan espacio y cuáles están pidiendo una renovación profunda. Es un día perfecto para replantearte sueños y asumir pequeños riesgos emocionales o creativos.

Nos aproximamos al Cuarto Creciente que tendrá lugar el día 28 en Piscis, un tránsito que suaviza el ánimo y potencia la intuición de forma casi mágica. Saturno, que ese mismo día se pondrá directo, ya empieza a despertar su energía de concreción, como un recordatorio de que la disciplina también puede traer alegría cuando está alineada con lo que deseas. Mientras tanto, Mercurio continúa retrógrado en Escorpio, sacando a la luz asuntos del pasado que parecían dormidos. Si vuelven, es porque llega el momento de entenderlos y dejarlos ir. La jornada pide sinceridad, valentía emocional y apertura a lo inesperado.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 26 de noviembre de 2025

Aries se despierta con un impulso renovado gracias al Sol en Sagitario, que aviva tu chispa natural y te recuerda lo mucho que puedes conseguir cuando confías en ti. La Luna creciente refuerza tu deseo de empezar algo nuevo o de recuperar una meta que habías pospuesto por falta de tiempo. Mercurio retrógrado puede traer una conversación intensa o un recuerdo que activa emociones antiguas, pero esta vez sabrás gestionarlo con madurez. En el amor te mostrarás directo y encantador, algo que atraerá miradas. En el trabajo tu energía será contagiosa y te llevará a liderar con soltura. En la fortuna conviene apostar por decisiones claras y no dejar nada a medias.

Horóscopo de Tauro del 26 de noviembre de 2025

Tauro vive un día de introspección calmada, pero también de avances internos que te sorprenderán. La Luna creciente te ayuda a dejar atrás cargas emocionales que ya habías identificado hace tiempo, aunque no te atrevías a soltar del todo. El Sol en Sagitario activa temas económicos o compartidos que piden una mirada más pragmática. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta una conversación sentimental pendiente, pero ahora la verás desde otro lugar. En el amor estarás más sensible y dispuesto a escuchar. En el trabajo tendrás un enfoque metódico que te beneficiará. En la fortuna es mejor no precipitarte con gastos.

Horóscopo de Géminis del 26 de noviembre de 2025

Géminis siente que algo empieza a recolocarse en su interior, como si las ideas más dispersas finalmente encontraran su sitio. La Luna creciente potencia tu claridad mental y te permite organizar prioridades de forma productiva. El Sol en Sagitario pone el foco en tus relaciones y te invita a observar qué vínculos necesitan más presencia o más límites. Mercurio retrógrado podría provocar malentendidos, pero también te permitirá revisar acuerdos y corregir errores antes de que sean un problema. En el amor estarás comunicativo y cercano. En el trabajo destacarás por tu rapidez para adaptarte. En la fortuna conviene mantener cierta cautela.

Horóscopo de Cáncer del 26 de noviembre de 2025

Cáncer vive un día cargado de matices emocionales, pero también de inspiración. La Luna creciente impulsa tu creatividad y te anima a retomar un proyecto personal que te ilusiona. El Sol en Sagitario te recuerda la importancia de cuidar el cuerpo y las rutinas diarias, algo que te ayudará a recuperar equilibrio. Mercurio retrógrado puede traer un asunto sentimental antiguo que vuelve pidiendo claridad, aunque ahora tendrás una visión más madura. En el amor irradiarás sensibilidad y encanto. En el trabajo tu intuición será especialmente valiosa. En la fortuna conviene confiar en tu instinto, siempre con los pies en la tierra.

Horóscopo de Leo del 26 de noviembre de 2025

Leo siente hoy una expansión interna maravillosa. El Sol en Sagitario multiplica tu creatividad, tu optimismo y tus ganas de compartir tu brillo con los demás. La Luna creciente te impulsa a dejar atrás autocríticas que no te hacen justicia. Mercurio retrógrado podría remover asuntos familiares o recuerdos intensos, pero tendrás la energía necesaria para enfrentarlos con serenidad. En el amor mostrarás una calidez irresistible. En el trabajo recuperarás motivación y dirección. En la fortuna conviene evitar impulsos y elegir la moderación.

Horóscopo de Virgo del 26 de noviembre de 2025

Virgo vive una jornada de claridad emocional y mental. La Luna creciente te ayuda a reconocer qué parte de tu rutina necesita una reforma y te da fuerzas para aplicarla. El Sol en Sagitario aviva tu vida doméstica o familiar, invitándote a equilibrar tu necesidad de organización con la necesidad de descanso. Mercurio retrógrado podría traer de vuelta documentos o asuntos laborales que requieren revisión, pero te sentirás capaz de solucionarlos. En el amor actuarás con calma y sinceridad. En el trabajo tu precisión será clave. En la fortuna es mejor optar por inversiones seguras.

Horóscopo de Libra del 26 de noviembre de 2025

Libra siente hoy una energía suave pero revitalizante. La Luna creciente activa tu deseo de comunicarte mejor y de expresar aquello que callaste durante demasiado tiempo. El Sol en Sagitario te invita a explorar nuevas ideas, entornos o aprendizajes que alimenten tu curiosidad. Mercurio retrógrado podría traer a escena un asunto económico pendiente, pero podrás resolverlo con mayor equilibrio. En el amor tendrás una actitud abierta y encantadora. En el trabajo se abren puertas que creías cerradas. En la fortuna te irá bien mantener orden y claridad.

Horóscopo de Escorpio del 26 de noviembre de 2025

Escorpio continúa en una fase intensa pero cada vez más liberadora. La Luna creciente impulsa tu deseo de transformarte y de dejar atrás heridas que ya no definen quién eres. El Sol en Sagitario activa temas económicos que pueden mejorar si tomas decisiones firmes. Mercurio retrógrado en tu signo sigue removiendo recuerdos, pero también te ayuda a comprenderlos y a sanar viejas tensiones. En el amor irradiarás magnetismo y profundidad. En el trabajo tendrás una visión estratégica impecable. En la fortuna conviene actuar con cautela.

Horóscopo de Sagitario del 26 de noviembre de 2025

Sagitario brilla con fuerza gracias al Sol en tu signo, que te impulsa a conectar con tu verdadera esencia. La Luna creciente te invita a mirar hacia dentro para reconocer qué estás dejando atrás y qué nueva etapa quieres construir. Mercurio retrógrado podría traer de vuelta una conversación pendiente, aunque esta vez la entenderás desde un lugar más sabio. En el amor te mostrarás espontáneo y vibrante. En el trabajo tendrás una energía imparable. En la fortuna te irá mejor si confías en tu intuición pero mantienes un margen de prudencia.

Horóscopo de Capricornio del 26 de noviembre de 2025

Capricornio vive un día de introspección serena. La Luna creciente te ayuda a identificar qué cargas emocionales necesitas dejar ir para avanzar con más soltura. El Sol en Sagitario señala un periodo de preparación interna antes de un ciclo importante para ti. Mercurio retrógrado podría traer contacto con alguien del pasado que te ayuda a comprender mejor tu presente. En el amor estarás reflexivo pero honesto. En el trabajo te moverás con seguridad. En la fortuna conviene revisar números y evitar decisiones rápidas.

Horóscopo de Acuario del 26 de noviembre de 2025

Acuario siente hoy la necesidad de reconectar con su entorno y fortalecer vínculos importantes. La Luna creciente te anima a organizar tus prioridades sociales y a rodearte de quienes realmente te aportan luz. El Sol en Sagitario impulsa tus proyectos y te invita a ser más ambicioso. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta una oportunidad profesional o creativa que merece una segunda mirada. En el amor estarás sensible y auténtico. En el trabajo tendrás ideas visionarias. En la fortuna actúa desde la coherencia.

Horóscopo de Piscis del 26 de noviembre de 2025

Piscis entra en un día cargado de intuición y sensibilidad. La Luna creciente, cada vez más cerca del Cuarto Creciente en tu signo, potencia tus percepciones internas y te anima a confiar en tu voz interior. El Sol en Sagitario activa temas profesionales, dándote un impulso para avanzar en un proyecto importante. Mercurio retrógrado podría traer de vuelta una conversación pendiente que te ayudará a sanar. En el amor estarás misterioso y encantador. En el trabajo tu creatividad será tu mejor aliada. En la fortuna conviene actuar con equilibrio.