Horóscopo de hoy viernes 12 de diciembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

El día amanece con una energía sorprendentemente ligera después de las limpiezas internas y externas que hemos hecho gracias al Cuarto Menguante en Virgo. Mercurio ya totalmente instalado en Sagitario expande nuestro pensamiento y nos anima a mirar más allá de lo inmediato. Hoy sentimos curiosidad, ganas de aprender, de expresarnos con más sinceridad y de cuestionar viejos límites. Con Venus también en Sagitario, las relaciones adquieren un tono aventurero, vibrante y honesto. Es un día para abrir ventanas, no para cerrarlas. Para movernos más por ilusión y menos por obligación. La mente se siente despierta, el corazón más libre y el ambiente invita a descubrir algo nuevo. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 12 de diciembre de 2025

Hoy te sientes dinámico, despierto y con ganas de que pasen cosas interesantes. Mercurio en Sagitario activa tu optimismo y hace que recuperes la ilusión por una idea que creías aparcada. Notarás que te cuesta menos comunicarte y que la gente responde con entusiasmo a tu iniciativa. En el amor estás magnético y muy auténtico gracias a Venus que favorece encuentros casuales llenos de chispa. En el trabajo puedes atreverte a proponer algo que llevabas guardado. En la fortuna el día trae movimiento y alguna noticia inesperada positiva.

Horóscopo de Tauro del 12 de diciembre de 2025

La energía de hoy te invita a flexibilizar un poco tu ritmo habitual. Mercurio en Sagitario mueve cuestiones económicas o materiales que podrían impulsarte a cambiar una estrategia que dabas por segura. Aun así, el ambiente te empuja a relajarte y confiar más en lo que sucede. En el amor te sentirás más sincero y abierto, aunque seguirás buscando cierta estabilidad dentro del entusiasmo general. En el trabajo es buen momento para aprender algo nuevo o mejorar un método. En la fortuna un pequeño giro te anima a organizar mejor tus recursos.

Horóscopo de Géminis del 12 de diciembre de 2025

Tu regente Mercurio vibrando fuerte en Sagitario te tiene especialmente inquieto y curioso. Hoy lo notas con claridad en tus ganas de hablar, descubrir, conectar y expandirte. Es un día ideal para conversaciones que inspiran y para ideas que aparecen casi sin esfuerzo. En el amor se activa la chispa, con un aire juguetón y directo gracias a Venus. En el trabajo te sientes más suelto y receptivo a nuevas opciones. En la fortuna el día se inclina a favor si no corres riesgos innecesarios.

Horóscopo de Cáncer del 12 de diciembre de 2025

La atmósfera ligera del día te ayuda a suavizar tensiones internas que venías arrastrando. Mercurio en Sagitario te impulsa a replantear tu rutina desde una perspectiva más creativa o flexible. En el amor notas mayor claridad y un deseo de que la relación —o la situación que tengas— respire más libertad. En el trabajo podrías tener una idea inesperada que te ahorra tiempo o esfuerzo. En la fortuna es un día tranquilo, aunque con pequeñas oportunidades que pueden aparecer a través de otras personas.

Horóscopo de Leo del 12 de diciembre de 2025

Te mueves hoy como pez en el agua. Mercurio y Venus en signos de fuego hacen que tu energía sea contagiosa, optimista y llena de magnetismo. Te resultará fácil inspirar, liderar o motivar a quienes te rodean. En el amor estás radiante y muy abierto a vivir momentos especiales, incluso improvisados. En el trabajo tu creatividad se acentúa y te permite encontrar soluciones rápidas. En la fortuna puede llegar una sorpresa que te devuelve la confianza en un plan a largo plazo.

Horóscopo de Virgo del 12 de diciembre de 2025

Después del Cuarto Menguante en tu signo, hoy notas mucha más claridad mental. Mercurio en Sagitario te empuja a salir de tu zona de confort y mirar asuntos cotidianos desde un enfoque más amplio. En el amor podrías sentirte algo dividido entre tu necesidad de orden y las vibraciones más libres de Venus, pero encontrarás un equilibrio refrescante. En el trabajo te será fácil tomar decisiones que venías analizando. En la fortuna el día es prudente pero favorable a largo plazo.

Horóscopo de Libra del 12 de diciembre de 2025

La energía de hoy te favorece especialmente en lo social. Mercurio en Sagitario te da un toque divertido y espontáneo que atrae conexiones interesantes. Es un día para hablar, aprender, compartir y moverte con naturalidad entre distintos ambientes. En el amor te sentirás más directo y valiente. En el trabajo podrías recibir una noticia que te anima a mirar un proyecto con más ambición. En la fortuna llegan pequeñas señales que te orientan hacia una decisión futura.

Horóscopo de Escorpio del 12 de diciembre de 2025

Mercurio ya fuera de tu signo te permite respirar un poco más tranquilo y observar las cosas desde nueva perspectiva. Hoy la energía te invita a transformar inquietudes en soluciones prácticas. En el amor estarás más sincero y con ganas de conversaciones profundas pero sin drama. En el trabajo podrías apostar por una estrategia diferente, más arriesgada pero más auténtica. En la fortuna será un día estable, aunque con ligeras mejoras gracias a tu intuición afilada.

Horóscopo de Sagitario del 12 de diciembre de 2025

Hoy eres el corazón vibrante del zodiaco. Con Mercurio y Venus en tu signo irradias entusiasmo, ingenio y un magnetismo irresistible. Tu mente está rápida, tu humor brillante y tus ganas de hacer algo nuevo son imparables. En el amor atraes sin esfuerzo y te muestras especialmente generoso y espontáneo. En el trabajo pueden llegar noticias positivas o una idea brillante. En la fortuna tendrás un día muy movido, con posibilidades que se abren sin buscarlas demasiado.

Horóscopo de Capricornio del 12 de diciembre de 2025

Aunque la energía general del día es más animada y expansiva, tú encontrarás tu propio ritmo entre la calma y la curiosidad. Mercurio en Sagitario te conecta con ideas profundas que te motivarán a replantearte metas o hábitos. En el amor buscas estabilidad, pero estarás más receptivo a una pizca de improvisación. En el trabajo será un día ideal para reorganizar y pensar estrategias futuras. En la fortuna puedes recibir una ayuda inesperada o una información útil.

Horóscopo de Acuario del 12 de diciembre de 2025

Te sientes inspirado, ligero y especialmente mental. Mercurio en Sagitario activa tu necesidad de explorar nuevas rutas en lo profesional o lo personal. En el amor estarás ingenioso y con ganas de que las cosas fluyan sin complicaciones. En el trabajo podrías tener un encuentro o conversación que te despierta ideas brillantes. En la fortuna aparecen oportunidades que llegan de forma inesperada, quizá a través de amigos o contactos.

Horóscopo de Piscis del 12 de diciembre de 2025

Hoy respiras con más fluidez después del movimiento lunar de los últimos días. Mercurio en Sagitario abre tu visión del futuro y te anima a confiar en algo más grande que lo inmediato. En el amor estarás más sincero contigo mismo y con los demás, con ganas de poner palabras a lo que sientes. En el trabajo es un buen día para asumir una nueva perspectiva o dejarte guiar por tu intuición. En la fortuna el ambiente se muestra estable, pero alerta para mejorar.