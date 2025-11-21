Horóscopo de hoy viernes 21 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

La reciente Luna Nueva en Escorpio aún deja su estela intensa y transformadora y muchos notarán que algo ha cambiado en su interior, incluso si no saben explicar qué es exactamente. Esta fase lunar nos ayuda a desprendernos de cargas emocionales que ya no queremos acarrear y a emprender un camino más ligero, sincero y honesto con nosotros mismos. La atmósfera está impregnada de introspección y voluntad de renovación, como si el universo nos abriera la puerta a una etapa más auténtica.

A esta sensación de limpieza interna se suma la retrogradación de Mercurio en Escorpio, que sigue moviendo hilos invisibles para que asuntos del pasado salgan a la superficie. No tiene por qué ser negativo, al contrario, porque ahora las emociones se leen con más claridad y es más fácil entender qué necesitaba resolverse. Es un día ideal para revisar ideas, conversaciones, decisiones y vínculos, pero sin juicio, solo con la intención de avanzar sin peso extra. Con este telón de fondo, cada signo vivirá la jornada con matices distintos que revelan caminos personales llenos de intensidad, humor y aprendizaje.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 21 de noviembre de 2025

La energía escorpiana te sienta sorprendentemente bien, Aries, porque te permite frenar el ritmo y escuchar aspectos de tu vida que habías pasado por alto. Hoy sigues bajo el influjo de la Luna Nueva, lo que te anima a soltar rencores o emociones densas que llevabas tiempo arrastrando. Mercurio retrógrado podría poner delante de ti un asunto que dabas por cerrado, pero esta vez no te pillará desprevenido. En las relaciones personales te sentirás más claro y directo, y eso ayudará a fortalecer vínculos sinceros. En el trabajo tendrás una intuición fina para detectar fallos o mejorar estrategias. En la fortuna evita decisiones impulsivas y observa señales.

Horóscopo de Tauro del 21 de noviembre de 2025

Tauro se encuentra en un día de comprensión profunda, como si por fin encajaran piezas que llevaban meses bailando. La Luna Nueva en Escorpio, tu signo opuesto, activa temas relacionados con tus relaciones y te invita a replantear compromisos. Mercurio retrógrado puede traer un mensaje inesperado de alguien con quien dejaste algo pendiente. En el trabajo notarás que estás más concentrado y con mejor capacidad para priorizar. En el amor será un día perfecto para expresar sentimientos que llevabas guardando. En la fortuna conviene reflexionar antes de gastar o invertir.

Horóscopo de Géminis del 21 de noviembre de 2025

Hoy te mueves entre la introspección y la reorganización mental. La energía escorpiana de la Luna Nueva te empuja a revisar hábitos que ya no te funcionan, especialmente en temas de salud o rutinas. Mercurio retrógrado, tu regente, agita conversaciones antiguas o decisiones que vuelven para ser refinadas. En el trabajo quizá tengas que ajustar un proyecto o replantear una idea, pero esto te beneficiará a medio plazo. En el amor estarás más receptivo y profundo, algo poco habitual pero muy positivo. En la fortuna evita correr riesgos y confía en tu intuición.

Horóscopo de Cáncer del 21 de noviembre de 2025

La Luna Nueva en Escorpio todavía vibra con fuerza en tu interior, Cáncer, y hoy te sentirás especialmente inspirado y emocionalmente claro. Es un día perfecto para dejar atrás inseguridades o miedos que te limitaban. Mercurio retrógrado puede activar recuerdos intensos o conversaciones familiares que necesitaban ser abordadas con calma. En el trabajo tendrás un brillo especial que te permitirá destacar. En el amor te mostrarás más afectivo y directo, lo cual generará conexiones profundas. En la fortuna tendrás buen instinto, especialmente si actúas con prudencia.

Horóscopo de Leo del 21 de noviembre de 2025

La intensidad emocional de los últimos días te ha removido profundamente, Leo, pero hoy empiezas a encontrar tu eje. La Luna Nueva en Escorpio te anima a liberar cargas del pasado, especialmente en temas familiares o personales. Mercurio retrógrado puede traer a la mesa asuntos antiguos que vuelven para resolverse definitivamente. En el trabajo tendrás oportunidades de demostrar tu liderazgo con más sensibilidad. En el amor estarás más honesto y menos orgulloso, lo cual abrirá puertas importantes. En la fortuna evita actuar por impulso y observa primero.

Horóscopo de Virgo del 21 de noviembre de 2025

Como buen hijo de Mercurio, estás navegando la retrogradación con una mezcla de nervios y calma. La Luna Nueva en Escorpio te ayuda a poner orden en tu mente y a soltar pensamientos obsesivos o preocupaciones innecesarias. Hoy podrías reencontrarte con una idea antigua que ahora cobra sentido. En el trabajo será un día de análisis profundo y decisiones inteligentes. En las relaciones personales estarás más flexible y comprensivo. En el amor te mostrarás más emocional de lo habitual, lo cual sorprenderá positivamente. En la fortuna conviene actuar con cabeza fría.

Horóscopo de Libra del 21 de noviembre de 2025

La vibración de la Luna Nueva llega directa a tu zona económica y emocional, Libra, y hoy podrías tener una revelación interesante sobre tus prioridades reales. Es un día ideal para reorganizar tu relación con el dinero y con tus deseos. Mercurio retrógrado puede despertar una conversación pendiente sobre recursos o acuerdos. En el trabajo querrás hacer las cosas bien, pero sin perder elegancia ni calma. En el amor te mostrarás encantador, pero también más profundo y selectivo. En la fortuna la clave está en no precipitarte.

Horóscopo de Escorpio del 21 de noviembre de 2025

Sigues en el ojo del huracán emocional, pero de ese huracán que limpia, renueva y transforma. La Luna Nueva en tu signo te da un impulso poderoso para renacer, recuperar fuerza y cortar hilos que ya no te aportaban nada. Con Mercurio retrógrado en tu territorio, podrías recibir noticias del pasado, pero esta vez serás tú quien tenga el control. En el trabajo estarás especialmente intuitivo y decidido. En el amor irradiarás magnetismo y profundidad, atrayendo conexiones intensas. En la fortuna conviene avanzar con estrategia y paciencia.

Horóscopo de Sagitario del 21 de noviembre de 2025

Estás a un paso de entrar en tu temporada, Sagitario, y hoy lo sentirás como una calma antes del gran salto. La Luna Nueva en Escorpio te invita a mirar dentro y dejar atrás miedos o pequeños sabotajes internos. Mercurio retrógrado puede obligarte a revisar decisiones que tomaste recientemente. En el trabajo será un día para observar y ajustar detalles. En el amor estarás más sereno y reflexivo, lo cual evitará malentendidos. En la fortuna actúa con prudencia, porque tu intuición será clave.

Horóscopo de Capricornio del 21 de noviembre de 2025

La energía de la Luna Nueva activa tu área de amistades y proyectos compartidos, Capricornio, y hoy te plantearás qué vínculos realmente suman y cuáles no. Mercurio retrógrado puede traer noticias de alguien con quien trabajaste o colaboraste. En el trabajo será un día perfecto para revisar estrategias, corregir errores y mejorar sistemas. En el amor te mostrarás más accesible y cálido. En las relaciones personales estarás más observador y sabio. En la fortuna puedes recibir una oportunidad inesperada, pero conviene mantener los pies en el suelo.

Horóscopo de Acuario del 21 de noviembre de 2025

La energía escorpiana te empuja a transformarte en el ámbito profesional, Acuario. La Luna Nueva ilumina tu carrera y te invita a replantear objetivos, estructuras y motivaciones. Mercurio retrógrado puede traer de vuelta un proyecto antiguo o una conversación que necesitas revisar. En el amor estarás más profundo y sensible de lo habitual, algo que favorecerá el acercamiento emocional. En las relaciones personales podrías reencontrarte con alguien especial. En la fortuna revisa tus decisiones antes de avanzar.

Horóscopo de Piscis del 21 de noviembre de 2025

Piscis se mueve como pez en el agua en este clima emocional profundo. La Luna Nueva en Escorpio despierta tu intuición y te invita a dejar atrás miedos que ya no encajan contigo. Mercurio retrógrado puede hacer que una persona del pasado vuelva para cerrar temas pendientes. En el trabajo tendrás una visión clara que te permitirá priorizar lo que realmente importa. En el amor estarás especialmente magnético y perceptivo. En la fortuna conviene escuchar tus corazonadas, porque hoy serán sorprendentemente certeras.