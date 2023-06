Horóscopo de junio 2023: Así afecta el mes más mágico a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

De todos los meses del año, junio siempre es el más especial y el que desprende un halo de magia bastante interesante. La Noche de San Juan, el solsticio de verano, las últimas Lunas, todos estos procesos cósmicos afectan a los signos del zodiaco, que durante el mes de junio están algo más inquietos que de costumbre.

Con todo un mes por delante en el que pueden pasar muchas cosas, los signos del zodiaco se preparan para recibir un potente chorro de energía cósmica muy potente que los invitará a querer comerse el mundo. Pedir deseos la Noche de San Juan, cerrar etapas en la última Luna Nueva de la primavera, recurrir a los mejores rituales para el solsticio de verano son algunos de los extras que ayudarán a los signos del zodiaco a enfrentarse al mes más mágico del año con todas las herramientas cósmicas de su lado.

Así, éste es el horóscopo de junio de 2023 y así afecta el mes más mágico del año a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Estos son los signos del zodiaco más afortunados de junio 2023

Los signos del zodiaco a los que el mes más mágico del año les afecta de una manera más especial son aquellos nacido en la parte dentral del año. Así los más afortunados son Géminis, Cáncer y Leo.

Géminis : Ha llegado tu momento y por fin van a a encauzarse todos los aspectos de tu vida que te tienen con un nudo en el estómago desde que empezase 2023. Tus problemas de autoestima desaparecerán poco a poco y serás consciente de todos los sentimientos positivos que despiertas a tu alrededor.

: Ha llegado tu momento y por fin van a a encauzarse todos los aspectos de tu vida que te tienen con un nudo en el estómago desde que empezase 2023. y serás consciente de todos los sentimientos positivos que despiertas a tu alrededor. Cáncer : Otro de los signos del zodiaco más castigados y sufridores de los últimos tiempos, aunque el mes más mágico del año parece reconciliar a Cáncer con su vida. Han sido meses muy duros, pero junio trae a tu vida serenidad . Estarás imponente y desprenderás seguridad allá por donde vayas.

: Otro de los signos del zodiaco más castigados y sufridores de los últimos tiempos, aunque el mes más mágico del año parece reconciliar a Cáncer con su vida. Han sido meses muy duros, pero junio . Estarás imponente y desprenderás seguridad allá por donde vayas. Leo: Los nativos de este signo brillarán con luz propia. No es algo que no le ocurra a Leo, pero ha estad un tiempo apagado y necesita recuperar esa seguridad en sí mismo. La Luna nueva del 18 de junio te traerá aromas de amor, así que estate atento.

Horóscopo de junio de Aires

La incertidumbre te tiene sobrepasado y los astros no terminan de ayudarte. Tómate el mes más mágico del año como jornada de reflexión y deja que la el solsticio de verano disipe tus dudas y te dé la energía necesaria para tomar una decisión. Sabes que debe producirse un cambio, pero te flaquean las fuerzas. No dejes que el mes de junio pase en balde y toma una determinación. Irradiarás magnetismo, así que aprovecha la ocasión.

Horóscopo de junio de Tauro

La elocuencia no es lo tuyo, pero la energía mágica que se desprende de la Noche de San Juan te otorgarán el don de la palabra. Aprovecha que el mes de junio aplaca tu vehemencia para verbalizar todo lo que fluye por tu cabeza y te da miedo exponer. Estarás reflexivo este mes de junio y querrás estar rodeado de los tuyos para coger fuerzas. Ha sido un año de apatía y necesitas el impulso que te conceden los astros.

Horóscopo de junio de Géminis

Es uno de los signos de zodiaco más afortunados de este mes de junio de 2023 y todo parece conspirar a su favor para que la vida empiece a cobrar un sentido. Géminis ganará esa confianza en sí mismo que tanta falta le hace y empezará a valorarse, no sólo con los demás, sino frente a él mismo. Junio también es un bien mes para que Géminis empiece a desatar algunos lazos que lo mantienen inmóvil. No hace falta darle vueltas ni pensarlo mucho más.

Horóscopo de junio de Cáncer

En el ámbito sentimental tendrás muchas ganas de exteriorizar sentimientos y te mostrarás cariñoso, cercano y abierto, aunque de nuevo la familia vuelve a convertirse en un gran apoyo y es con ellos con los que querrás pasar la mayor parte de tu tiempo. La vida vuelve a sonreírte y son los astros los que te convierten en el signo del zodiaco más afortunado. No pierdas la oportunidad y no renuncies a ninguna propuesta.

Horóscopo de junio de Leo

Este mes de junio vas a estar exultante. Si ya de por sí brillas con luz propia y tienes un don para convertirte en el centro, en el mes más mágico del año los astros te convierten en uno de los signos del zodiaco más afortunado y lo vas a aprovechar al máximo. Serás el alma de la fiesta y todo el mundo querrá contar contigo este mes de junio. Eso sí, vigila los excesos y abre los ojos al regreso de un antiguo amor que ya creías olvidado.

Horóscopo de junio de Virgo

Este mes de junio no te vas a aguantar ni tú. Estarás irascible y poco receptivo, por lo que el que le mes más mágico del año quizás te venga bien para vivir un proceso de introspección y aprender a convivir contigo mismo. Virgo, es importante que te dediques tiempo para que los demás también quieran dedicártelo. Atento al 18 de junio, con la última Luna nueva de la primavera vas a encontrar algo de paz entre tanta angustia vital.

Horóscopo de junio de Libra

Junio será un buen mes, al menos en lo relativo a las experiencias. Tus inseguridades no se irán, sino que se agrandarán, pero nada que no pueda arreglarse con una intensa actividad social. El mes más mágico del año no te trae la paz mental que necesitas ni soluciona tus problemas de autoestima, pero sabrás rodearte de gente que te quiere bien y con la que todo fluye. La posición de los planetas traerá un cambio de paradigma a tu vida, aunque no sabrás lo positivo que es hasta pasado un tiempo.

Horóscopo de junio de Escorpio

Junio se le plantea a Escorpio como la ocasión perfecta para retomar actividades que había dejado aparcadas. Es un mes que le concederá a los nativos de este signo mucha fuerza y energía para logar todo lo que se propongan. Ojo a las relaciones sentimentales, porque puede que empiecen a florecer sentimientos que parecían olvidados. Es tiempo de volver a ilusionarse, de recuperar la fe y de focalizar todas las energías en crecer en lo profesional sin importar otra cosa que no seas tú.

Horóscopo de junio de Sagitario

Eres feliz y no sabes cómo. O sí lo sabes, pero no te lo planteas y tanta felicidad te tiene tan abrumada que vives con miedo a que se vaya a terminar. Tenemos malas noticias. El mes de junio será conflictivo y tendrás que librar batallas con tu entorno, batallas para las que llevas años preparado y de las que saldrás más que victorioso. Aunque la victoria dejará en ti un sabor amargo. Los viajes y las reuniones con amigos te reconciliarán con esa parte de ti mismo que tenías olvidada por circunstancias ajenas a tus propias decisiones.

Horóscopo de junio de Capricornio

Estás a punto de desfallecer y no hay conjunción planetaria que lo remedie. Aunque la Luna Nueva te regalará un momento de lucidez para ver las cosas claras y saber qué es prioritario en tu vida. A partir de este fenómeno, un resorte se activará en tu cabeza y tratarás de encontrar la forma de salir de bucle autodestructivo en el que te encuentras. Una vez empieces la reflexión, no la abandones, te queda una recta final de 2023 bastante intensa y deberás estar preparado.

Horóscopo de junio de Acuario

¿Se te ha ocurrido alguna vez empezar a ser disciplinado? Sabes que es la mejor opción para encontrar el equilibrio en tu vida. Es el momento de empezar a ser adulto y comportarte como tal, a empezar proyectos que lleguen a término y con los que de verdad te sientas pleno y realizado. En ese sentido, la Luna nueva del 18 de junio y el solsticio de verano te dotarán de un extra de energía para que por fin lleves a término todos los proyectos que empieces en junio (laborales, personales y sentimentales).

Horóscopo de junio de Piscis

Eres un signo extremadamente creativo y este mes de junio los fenómenos astronómicos te devolverán esa creatividad que la intensidad de 2023 te ha arrebatado. La Luna nueva del 18 de junio y el solsticio de verano te devolverán esa confianza en ti mismo y te ayudarán a priorizar. Lo laboral nunca puede estar por delante, Piscis tiene que experimentar, que trabajar su imaginación, que crear... Junio le devuelve a Piscis las ganas de crear de la nada y el don de saber hacerlo bien.