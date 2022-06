Horóscopo semanal: el ranking y predicciones de los signos del zodiaco del 6 al 12 de junio.

En el mes de junio siempre acontecen sucesos cósmicos que lo ponen todo patas arriba. Primero fue Mercurio Retrógrado, que nos dejó con las ganas de vivir por los sueños, en breves será la Luna de Fresa y a final de mes la Noche de San Juan. Toda una conjunción cósmica que afecta a las predicciones del horóscopo, con independencia de cuáles sean las características de nuestro signo del zodiaco.

Estos días la Luna sigue en su fase de crecimiento y eso nos va a llenar de energía y fuerza, haciendo, además, que muchos malos augurios que nos impiden ver la luz desaparezcan. El día 7 de junio, además, se produce el cuarto creciente en el signo de Virgo, un acontecimiento que consolida nuestros proyectos y nos impulsa para que nuestros planes y proyectos se hagan realidad.

Pero no son las únicas cuestiones relacionadas con los astros a tener en cuenta esta semana del 6 al 12 de junio. ¿Cómo afectarán las predicciones del horóscopo a tu signo del zodiaco? ¿Qué puesto ocupa tu signo del zodiaco en el ranking semanal? Descubre todo lo que los astros te tienen preparado para la semana de 6 al 12 de junio y afronta la semana con el cosmos de tu lado (también puedes investigar qué canción de Manuel Carrasco eres según tu signo del zodiaco y así ser un poquito más feliz).

Descubre qué te deparan los astros en esta semana del 6 al 12 de junio y afronta la recta final de la primavera con todas las herramientas para atraer la buena suerte y ser el signo del zodiaco más afortunado.

1. Horóscopo semanal de Aries (del 6 al 12 de junio)

Esta semana vas a alcanzar esas metas que te habías marcado, con independencia de lo difíciles o inaccesibles que te pareciera. Los culpables son los plantes Marte y Júpiter, que se encuentran en tu signo y te van a llenar de una fuerza y energía positiva brutales. Dinámica y vitalista, así será tu actitud esta semana del 6 al 12 de junio, por lo que tu presencia no pasará desapercibida. Tu actitrud positiva te ayudará a salir victoriosa de cualquier reto al que te enfrentes. Es un buen momento para consolidar una relación que parecía efímera.

2. Horóscopo semanal de Acuario (del 6 al 12 de junio)

Acuario, los astros están de tu lado y esta semana, gracias a la Luna Creciente, estarás que te sales. La energía cósmica de la Luna te ayudará a disfrutar de manera intensa e incluso a iniciar algún proyecto. Las preocupaciones esta semana se disiparán, tendrás claro lo que quieres hacer y, por fin, te sentirás liberado. Es el momento de aprovechar las oportunidades para entablar relaciones duraderas y descubrir emociones y sentimientos nuevos en ti.

3. Horóscopo semanal de Géminis (del 6 al 12 de junio)

Tu curiosidad y buen ánimo te invitarán a estar atento a las nuevas oportunidades que pueden surgir. Pero eso no es todo. Géminis, el cosmos está de tu lado y la energía de la Luna Creciente te ayudará a que todo lo que inicies en este momento goce de la buena fortuna de los astros. Además de la Luna Creciente, el Sol en tu signo ilumina tu camino esta semana, por lo que gozarás de un don para la persuasión. Aprovecha el momento, Géminis.

4. Horóscopo semanal de Capricornio (del 6 al 12 de junio)

Venus y Mercurio serán generosos, Capricornio. Ambos planetas jugarán a tu favor en lo relacionado con la vida amorosa y el terreno profesional. Optimista y con una gran capacidad para comunicarte, tienes por delante días fabulosos para abrirte y conectar con la gente, aprovecha esta capacidad para encaminarte hacia esa vida plena con la que no te terminas de atrever. Capricornio, es el momento de que hables con el corazón y digas todo lo que te ronda por la mente (y por el corazón). Es la mejor decisión que puedes tomar.

5. Horóscopo semanal de Escorpio (del 6 al 12 de junio)

Escorpio, esta semana la energía te acompaña. Por fin te sentirás súper vital y muy activo, por lo que tu espíritu aventurero te empujará a hacer muchos planes. Esta semana del 6 al 12 de junio, además, puedes recibir buenas noticias que te animen y te transmitan confianza. Aunque, Escorpio, debes evitar un exceso de optimismo para no tener la cabeza en las nubes y así no cometer errores. Los días 11 y 12, la Luna en tu signo te hará vivir momentos de felicidad, creatividad, celebración.

6. Horóscopo semanal de Cáncer (del 6 al 12 de junio)

La energía del cosmos te favorece esta semana. Es cierto que la Luna Creciente te vuelve imparable, te empuja a tomar la iniciativa y te invita a luchar por todo lo que quieres sin reparar en nada ni en nadie. pero ojo, Cáncer, sueles suscitar demasiadas envidias y esa situación cósmica lo fomentará todavía más. Toma aire, pon los pies en la tierra y apuesta por una alegría contenida. Nada mejor que un segundo plano para triunfar como sólo tú sabes. En el amor, vas a vivir un periodo de complicidad y algo de lo que estás pendiente puede tener un final feliz.

7. Horóscopo semanal de Libra (del 6 al 12 de junio)

Estás de enhorabuena, Libra, la Luna Creciente hará que algo que era de tu interés y que el universo había dejado en stand by puede volver a ponerse en marcha. Es el momento de aprovechar la energía para no dejar pasar oportunidades. En tu línea de dudas, no permitas que éstas te paralicen. Confiar en ti y en tus posibilidades te dará la fuerza que necesitas para pisar fuerte y triunfar. Aprovecha los días 8, 9, y 10, porque la Luna desde tu signo será tu gran aliada y la magia puede aparecer en tu vida

8. Horóscopo semanal de Piscis (del 6 al 12 de junio)

Piscis, esta semana puede que entres en conflicto con los que te rodean por no compartir los mismos intereses. Mantente firme en tus ideas u convicciones y defiende tus propios intereses, no dejes que los demás se aprovechen de tus inseguridades y lucha por lo que quieres. Decidas lo que decidas, no dejes que las opiniones de los demñas tes condiciones. Esta semana es un buen momento para mimarte, reflexionar y dedicarte tiempo.

9. Horóscopo semanal de Sagitario (del 6 al 12 de junio)

Vas a estar muy activo, Sagitario, y esa energía será la que te empuje a querer comerte el mundo. Aunque el cosmos te aconseja cautela. Las relaciones con los que te rodean se van a complicar estos días y la tensión a tu alrededor se hará muy patente. Las cisrcunstancias te pueden invitar a tener que cambiar los planes. Aprovecha esta semana para buscar la serenidad y así evitar los conflictos.

10. Horóscopo semanal de Tauro (del 6 al 12 de junio)

Vas a tener la sensibilidad a flor de piel y puede que no cuentes con el apoyo de los que te rodean, pero la energía lunar va a venir en tu ayuda, llenándote de fuerza y vitalidad para que no te venza el desánimo. No permitas que te condicionen los pensamientos negativos que afloran a tu mente, y dedica tiempo a relajarte y a desconectar de las tensiones.

11. Horóscopo semanal de Leo (del 6 al 12 de junio)

Quizá te cueste organizarte y cumplir tus responsabilidades porque puedes chocar con obstáculos que no esperabas, pero el guerrero Marte bien aspectado te transmite mucha fuerza para que cojas el timón de tu vida y puedas cambiar lo que no te hace feliz. Si estás pasando por una crisis en el amor, la mejor manera de superarla será con calma y mucho diálogo.

12. Horóscopo semanal de Virgo (del 6 al 12 de junio)

Puedes sentirte inquieto por alguna situación o circunstancia que estás viviendo, y tus temores pueden aflorar exagerando la magnitud de tus problemas, pero el Cuarto Creciente en tu signo, el día 7 viene en tu ayuda, y te transmite una energía vital y optimista para que hagas frente a lo que te preocupa y te liberes de preocupaciones. Busca momentos de ocio y recreo; te vendrán de maravilla