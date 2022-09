Horóscopo semanal: las predicciones de los signos del zodiaco del 5 al 11 de septiembre

Con la Luna en cuarto creciente, llegado a producirse la Luna Llena el 10 de septiembre, las energías cósmicas parecen estar un poco revolucionadas (sobre todo teniendo en cuenta la proximidad del fenómeno conocido como Mercurio retrógrado. En cualquier caso, las predicciones del horóscopo de septiembre parecen ser positivas, sobre todo para los signos del zodiaco que son almas gemelas. Así, después de tener claro el vestido con el que cada signo del zodiaco debe empezar septiembre, toca descubrir cuales son las predicciones del horóscopo en la semana de 5 al 11 de septiembre.

Pero no son las únicas cuestiones relacionadas con los astros a tener en cuenta esta semana del 5 al 11 de septiembre de septiembre. ¿Cómo afectarán las predicciones del horóscopo a tu signo del zodiaco? ¿Sabemos si los astros están de nuestro lado y si serán generosos con nosotros durante toda la semana?

Una semana más, aquí tienes las claves de tu horóscopo semanal en función de la posición de los astros y la energía cósmica. Descubre qué te deparan los astros para el comienzo de septiembre, con todas las herramientas para atraer la buena suerte y ser el signo del zodiaco más afortunado.

Horóscopo semanal de Aries (del 5 al 11 de septiembre)

No permitas que el volcán de emociones que puedes estar sintiendo te debilite, e intenta ver el lado positivo de todo lo que ocurra. Te conviene centrarte y tener claro los cambios que quieres hacer en tu vida para que las situaciones agobiantes dejen de estresarte. La Luna te ayuda a recuperar tus energías y favorece tu trabajo.

Horóscopo semanal de Tauro (del 5 al 11 de septiembre)

Puede haber retrasos o demoras que te ocasionen quebraderos de cabeza. Tu desafío va a ser abrirte a los cambios y prepararte mentalmente para encarar algunos asuntos de tu vida desde una perspectiva distinta. La Luna atrae la suerte a tu vida y favorece todo lo relacionado con el amor, ayudándote a recuperar la sonrisa.

Horóscopo semanal de Géminis (del 5 al 11 de septiembre)

Puede que los intereses de tu familia no coincidan con los tuyos, pero la Luna te ayuda a suavizar el ambiente y a entenderos. Deja atrás el pasado para que las nuevas relaciones que entables sean saludables y no se repitan las mismas tensiones. Los buenos aspectos de Venus te ayudan a superar los miedos y dudas que te impedían disfrutar del amor.

Horóscopo semanal de Cáncer (del 5 al 11 de septiembre)

Puedes ver la vida como una carrera de obstáculos en la que se te pide que des lo mejor de ti, y quizá sientas que te faltan las fuerzas, pero vas a recuperar la confianza en ti mismo, sin malgastar tus energías en asuntos que ahora no puedes solucionar. La Luna favorece la comunicación y puede traerte algún viaje o contactos con personas extranjeras muy positivos para ti.

Horóscopo semanal de Leo (del 5 al 11 de septiembre)

Tu situación profesional y económica va a mejorar y puede llegar la estabilidad material que necesitas. Tu explosiva naturaleza te puede llevar a asumir riesgos innecesarios que tendrás que esforzarte por evitar. Te conviene ser cauto y reflexivo para no cometer errores.

Horóscopo semanal de Virgo (del 5 al 11 de septiembre)

Muchas felicidades. El Sol y la Luna hacen que tu talento brille más que nunca para que saques lo mejor de ti mismo y puedas conseguir lo que deseas. Te llegarán increíbles oportunidades, gracias sobre todo al entusiasmo que vas a poner en todo lo que hagas. Buen momento para conocer a alguien que te ayude a disfrutar al cien por cien del amor.

Horóscopo semanal de Libra (del 5 al 11 de septiembre)

La Luna te invita a estar a solas contigo para reflexionar y tener claro lo que quieres. Su energía te ayuda a desprenderte de lo que no te hace feliz y a valorar lo que de verdad es importante para ti. Te vas a sentir más seguro que nunca y con la fuerza necesaria para tomar decisiones en tu vida sentimental. El 8 y el 9 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal de Escorpio (del 5 al 11 de septiembre)

Vivirás cada instante con la intensidad que acostumbras, y vas a ir consiguiendo pequeños logros que te harán sentirte seguro y te animarán a tomar la iniciativa y a no dar nada por perdido. La Luna favorece especialmente el ámbito de los amigos, que serán un regalo para ti.

Horóscopo semanal de Sagitario (del 5 al 11 de septiembre)

Presta atención a tus asuntos y toma precauciones porque tienes por delante días delicados en los que las cosas quizá no salgan como tú quieres. Afortunadamente, la Luna será una valiosa ayuda para dejar atrás los obstáculos y salir adelante con éxito. Cuidado con lo que dices para no verte envuelto en una maraña de reproches que no te conviene.

Horóscopo semanal de Capricornio (del 5 al 11de septiembre)

De la mano de la Luna pueden llegar oportunidades para ser feliz y cambios que te ayuden a vivir la vida que quieres, sobre todo en el ámbito profesional. La energía lunar también te anima a viajar y a buscar otros rumbos que te pueden conducir a buen puerto. Si algo no ha salido como esperabas, no sufras porque pronto verás el lado positivo de la decepción…

Horóscopo semanal de Acuario (del 5 al 11 de septiembre)

La Luna es una energía muy regeneradora y te traerá sutiles mensajes de felicidad y cambios afortunados. Puedes conseguir un mayor reconocimiento por tu labor e incluso compensaciones económicas. Tu originalidad atraerá mucho, y vas a vivir días muy favorables para las relaciones personales y para el amor. Tendrás mucho protagonismo donde estés.

Horóscopo semanal de Piscis (del 5 al 11 de septiembre)

Es un momento fabuloso para avanzar en tus planes y conseguir lo que deseas, haciendo valer toda tu capacidad. La Luna enfrente de tu signo te equilibra y armoniza tu vida para que recuperes la alegría y encuentres soluciones si algo te preocupa. Tu atractivo y el encanto con el que tratarás a todo el mundo favorecerán las relaciones, y puedes conocer a alguien que te interese.