El desfile de Alejandro Santizo en SIMOF 2022, todas las fotos

En esta edición de SIMOF, Santizo no pasará desapercibido al presentar su nueva colección que pasa de20 diseños a casi 40 propuestas en pasarela por lo que no solo veremos mangas largas con maxi volumen.También habrá tirantas, mangas a las sisa y cuerpos de nejas. Desde el color negro hasta el color blancopasando por todo tipo de tonalidades como verdes, rosas, una infinidad de lunares y su ya tan clásico RojoSantizo que no puede faltar. Faralá está marcada por los tejidos tradicionales que se usan para confeccionar nuestro traje regional, como el lunar y el perforado. A su vez, innova con la silueta actual que marca tendencia. El protagonista de esta nueva colección es, sin duda, la reivindicación del propio traje de flamenca.