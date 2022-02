SIMOF 2022: Así ha sido la primera jornada de desfiles de la pasarela de moda flamenca

Dos años de espera invitan a que las expectativas de un esperado regreso rocen límites estratosféricos, por eso la vuelta de SIMOF debía ser por todo lo alto, por eso el trinomio Eva González, Victorio & Lucchino y bata de cola debían ser los encargados de dar el pistoletazo de salida a la edición más especial del Salón Internacional de la Moda Flamenca, que este año, además, celebra su XXVII edición.

Como ya avanzaba Raquel Revuelta en el acto de presentación de SIMOF 2022 hace unos días, "la moda flamenca tenía que regresar por todo lo alto y en SIMOF siempre hay lugar para las sorpresas". La primera de ellas, la espectacular puesta en escena en el acto inaugural en el que la modelo Eva González dio muestra de cómo se luce una bata de cola de los maestros Victorio & Lucchino al compás de los cantes de Arcángel. El mejor de los ejemplos para las palabras de Raquel Revuelta, ya que hasta la propia Eva González se mostró muy emocionada al finalizar el desfile.

Un acto muy emotivo en el que estuvieron presentes todos los diseñadores que mostraban sus propuestas en moda flamenca para 2022 en SIMOF. Encargada de inaugurar la primera jornada de desfiles de SIMOF, Pilar Vera llevó a la pasarela su colección Aquí y ahora, una declaración de intenciones y un revulsivo para la moda flamenca que nos espera en 2022. Tras ella, diseñadores más que consagrados en SIMOF también dieron su visión de la moda flamenca que deslumbrará en ferias y romerías.

José Galvañ, Sara Sanabria, Alejandro Santizo, Sara de Benítez, Maricruz & Montercarlo, Mi Abril y Aurora Gaviño fueron los encargados de convertir el auditorio de Fibes en el esperado revuelo de volantes de cada febrero. Una flamenca muy auténtica y de raíces la que pudo verse sobre la pasarela, una puesta en valor de los orígenes donde parece que sólo hay espacio para los lunares y el trío ganador: el rojo, el negro y el blanco (sobre todo, el rojo). Propuestas de antaño, como los pasacintas, las carruchas, las hechuras más setenteras e incluso las mangas a la sisa fueron las señas de identidad con la que la moda flamenca espera pisar fuerte es 2022.

Pilar Vera en SIMOF 2022

Aquí y ahora, el nombre de la colección de Pilar Vera para la flamenca de 2022, se nutre de propuestas elegantes y alegres en las que la moda flamenca va un aso más allá para convertirse en una apuesta versátil. Una flamenca clásica, que recupera el uso del mantoncillo y se deja seducir por escotes discretos a la par que favorecedores. Colores flamencos como el negro, el rojo y el blanco están muy presentes en una colección que recupera el encaje en los volantes, aunque la apuesta más en tendencia es el color malva, que dará mucho que hablar esta temporada.

Sara Sanabria en SIMOF 2022

Amor desamor, todo es uno en la colección que Sara Sanabria presenta en SIMOF 2022. Bajo el nombre de Amoríos, la colección se inspira en este concepto y lo traslada al arte a través de la moda flamenca. Vestidos con cuerpos y escotes muy trabajados y con su justo volumen en las faldas se dejan ver en diseños en los que los tejidos protagonistas son poli-elásticos, raso, encaje, flecos de seda y organdí. Colores como el rojo, naranja, buganvilla, blanco, verde y amarillo, estos últimos en una ácida y acertada combinación, tiñen de color unos diseños que invitan a enamorarse. Una apuesta por los flecos es la que hace Sara Sanabria.

José Galvañ en SIMOF 2022

Las raíces malagueñas estás muy presentes en la colección que José Galvañ propone en SIMOF 2022, de ahí que abriera la colección con un diseño inspirado en el azul del mar, de su mar. Bajo el nombre de 10, ésta es una apuesta fuerte por las que ya son señas de identidad más que reconocibles en el diseñador: el volumen y las mangas globo. Galvañ apuesta por una flamenca clásica que no renuncia a las nuevas tendencias y la que los tonos cálidos están muy presentes. No faltan en José Galvañ los clásicos rojos y blanco, la apuesta más fuerte de la temporada de moda flamenca. Destaca la original propuesta en tonos rojizos degradados.

Alejandro Santizo en SIMOF 2022

El rojo Santizo es ya todo un clásico en SIMOF y por eso no ha podido faltar en la nueva colección del diseñador. Bajo el nombre de Faralá, la colección de Alejandro Santizo se nutre de propuestas en las que el volumen llevado al extremo no pasa desapercibido, algo a lo que el diseñador nos tiene acostumbrados. Una reivindicación de la flamenca más auténtica se aprecia en las formas, ya que Santizo juega a ceñir unos diseños en los que las faldas en neja también están muy presentes. Tejidos como el terciopelo, muy característico del diseñador, o los perforados se funden en unas propuestas en las que no faltan los lunares y donde también hay cabida para los verdes y rosas, que se vieron en propuestas muy setenteras.

Sara de Benítez en SIMOF 2022

Carpe diem, así se titula la colección con la que Sara de Benítez desfila en SIMOF. Además de una invitación a vivir el momento, las propuestas de la diseñadora juegan a realzar la figura femenina. Diseños elegantes en propuestas muy fluidas y vaporosas son la tónica dominante en una colección en la que los singulares volantes tampoco pasan desapercibidos.

Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2022

Con más de 60 años de experiencia Raíces es la primera colección con la que Maricruz & Montecarlo desfilan en SIMOF. Inspirada en la propia trayectoria profesional de la firma, la colección apuesta por las líneas clásicas que dibujan a una flamenca auténtica, versátil y atemporal. Volantes en todas sus dimensiones se funden en diseños muy coloridos en los que el talle sube y baja (sobre todo, sube) para adaptarse a las necesidades y formas femeninas. Lunares y flores conviven en sus propuestas.

Mi abril en SIMOF 2022

Mi abril, la firma de Lourdes Montes y Rocío Terry, lleva a SIMOF su colección Vida mía, una oda a la frescura y la naturalidad donde no hay lugar para el artificio. Así, en su colección se aprecian diseños en evasé, entallados hasta la cintura o la cadera, que se abren en la zona inferior para conseguir movimiento y vuelo. Mangas largas cortadas al bies, terminadas con volantes grandes y adornos donde se concentra toda la atención. Entre los colores escogidos, destacan los tonos pastel, aunque también hay lugar para los corales y negros.

Aurora Gaviño en SIMOF 2022

Encargada de cerrar la primera jornada de desfiles, Aurora Gaviño presentó en SIMOF su colección Jaleo en la que, sin duda, fue la jornada más emotiva de la tarde. Tras un vídeo homenaje a Aurora hija, que ha vivido unos meses muy duros a causa de una enfermedad, la diseñadora llevó a la pasarela una colección con el sello Aurora Gaviño más marcado que nunca. Gaviño apuesta por unas delicadas blusas de seda natural de colores vivos que aportan la intensidad, fortaleza y elegancia. El broche final, un traje con tejidos teñidos a mano con taninos y vino rioja que inspiraron a la diseñadora en una escapada a las bodegas. En la colección, además, se aprecian los abundantes encajes teñidos a mano que le caracterizan.

