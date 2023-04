Consejos para hacerse los peinados más fáciles para la Feria de Abril

La Feria de Abril requiere de una preparación especial, no se puede ir de cualquier manera, se vaya vestida de flamenca o no. Por eso es importante la elección del traje de flamenca, los zapatos que se van a llevar, los complementos, el maquillaje, la flor y por supuesto, el peinado más flamenco.

Lucir un bonito peinado sumará puntos a tu look con el traje de flamenca y aunque a veces cueste trabajo saber cuál será el peinado más apropiado, la práctica y explorar diferentes posibilidades dará con el look perfecto para la ocasión. Cada recogido es único y no a todo el mundo se le da igual de bien ser mañosa con el cuidado capilar, así que o bien la interesada puede practicar lo que ha visto o pedir ayuda a quien tenga a mano.

La moda flamenca es una de las pocas que a pesar de estar anclada en la tradición sigue evolucionando año tras año, por eso desde hace un tiempo a esta parte, ir a la feria vestida de flamenca, implica llevar un recogido, es algo no escrito pero que debe cumplirse para no parecer una foránea o alguien que no se interesa por las tendencias.

Hace un par de décadas era muy normal acudir a la Feria y ver como un aparte de la población femenina sí que llevaba el pelo suelto o semi recogido con la flor en el lateral. A día de hoy, es casi un milagro ver algo así. Para todas las interesadas que deseen probar un peinado fácil a continuación hay una selección de vídeos con consejos para obtener unos buenos resultados.

Tips peinados fáciles para ir a la Feria de Abril

Para poder hacer un peinado con éxito lo mejor es poder ver paso a paso cómo se hacen los arreglos capilares y a continuación hay una selección de vídeos de Instagram, que ayudan a conseguir un bonito recogido para cuando se vista de gitana.

