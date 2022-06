Lina y Álvaro Moreno, galardonados en los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza.

Andalucía sigue siendo el epicentro de la moda un fin de semana más. Si la pasada semana Sevilla acogía el histórico desfile de Dior, ahora es Jerez la que se convierte en sede de la moda, esta vez hecha en Andalucía. Mientras que la capital de España se llena de volantes con la primera edición de Simof Madrid, la capital del vino acoge la celebración de la primera edición de los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza, que recaen en la firma sevillana Lina y en el empresario Álvaro Moreno, aunque no son los únicos que gozan de este reconocimiento tan especial. Galardones que ponen el broche de oro a todas las acciones englobadas en la iniciativa Andalucía destino de moda.

El próximo jueves 23 de junio a las 21:00 la moda del sur se viste de gala y se da cita en la Real Escuela del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera con motivo de la I edición de los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza (PEMAs). Será una mágica Noche de San Juan en la que GO! Eventos y Comunicación, promotores de los premios, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, galardones la moda andaluza en diferentes categorías.

La empresa de la modelo onubense Laura Sánchez y su socio Javier Villa será la encargada de homenajear a ocho celebridades del mundo de la moda, las empresas y la comunicación, por su trayectoria y papel fundamental en la proyección de la moda andaluza.

Estos son los galardonados en los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza

El Premio de Honor recae en la firma Lina 1960, el Premio Excelencia en Artesanía, en la Marca de Garantía Valverde del Camino; el Premio Excelencia en Comunicación, en el grupo Hearst España; el Premio Excelencia en Proyección, en el diseñador Leandro Cano; el Premio Excelencia en Escenario, en la cantaora Tomasa Guerrero La Macanita; el Premio Excelencia en Trayectoria, en la empresa Álvaro Moreno, y el Premio Excelencia en Difusión en Eugenia Osborne, Carmen Santacruz y el fotógrafo Darío Aranyo.

El octavo galardón el Premio Imagen será una sorpresa a desvelar durante la gala, la cual presenta la periodista Mercedes Núñez, y en la que se darán cita numerosos rostros conocidos, además de personalidades del mundo empresarial de la moda, así como de la comunicación.

Los rostros conocidos que acudirán a la cita con la moda andaluza

Previo a la gala, junto a Laura Sánchez, Eugenia Osborne, Carmen Santacruz y los demás premiados citados anteriormente, posarán en photocall Alma Cortés Bollo, Charo Reina, Iván Sánchez e Irene Sofía Esser, Rocío Peralta, Nicolás Montenegro, Manuel Lombo, Joana Jiménez, Lluís Mengual (ganador de la última edición de Maestros de la Costura), entre otros.

"Es un honor volver a congregar al mundo de la moda de nuestra tierra, con invitados que van desde reconocidos modelos andaluces, hasta diseñadoras de moda flamenca, pasando por empresarios artesanos, periodistas y redactores especializados, e influencers de moda, y más aún cuando es para premiar lo nuestro: la excelencia en materia de moda", expresan Laura Sánchez y Javier Villa, quienes esperan pasar "una noche mágica, rodeados de amigos del sector que van desde los más consagrados, hasta las jóvenes promesas que tanto tienen que aportar a la moda andaluza; todos ellos, el mejor escaparate del savoir faire de Andalucía".

"Cuando comenzamos nuestra andadura con Andalucía, Destino de Moda no pensábamos que pudiéramos llegar tan lejos. No podemos estar más contentos con la repercusión mediática de las acciones ya celebradas en el marco de este proyecto: la X edición de We Love Flamenco, el desfile Andalucía es flamenca que hicimos en San Telmo, y la Exposición Homenaje a la bata de cola que llevamos a la Fundación Carlos de Amberes de Madrid", apunta la modelo y empresaria onubense.

"Estamos haciendo mucho más que ruido a nivel nacional, y eso era justo lo que pretendíamos con este proyecto en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta: promover e incentivar el destino Andalucía, sirviéndonos de la moda como hilo conductor. No podemos estar más orgullosos de haber convertido el sector de la moda andaluza en el mejor escaparate para nuestra comunidad autónoma", añade Javier Villa.