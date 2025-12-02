La Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex se incorpora a We Love Flamenco en 2026.

La pasarela de moda flamenca We Love Flamenco ha celebrado la incorporación de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex en 2026. Los catorce alumnos de este prestigioso título del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores ESSDM serán los protagonistas del desfile de talentos noveles de We Love Flamenco, que se celebrará lugar del 14 al 21 de enero de 2026 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Esta alianza estratégica supone un hito en la proyección del talento emergente en moda flamenca, aliando la formación de excelencia con la principal plataforma de difusión del sector. Los estudiantes han mantenido un encuentro con Laura Sánchez y Javier Villa, fundadores de We Love Flamenco, acompañados por Francisco Valderrama, director general de ESSDM, y María Cámara, directora de este centro de formación superior.

La incorporación de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex refuerza el compromiso de We Love Flamenco con la cantera de talento y consolida su papel como puente entre la formación de excelencia y el mercado profesional de la moda flamenca.

Un proyecto que transciende fronteras

La Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex representa el proyecto más emblemático de ESSDM en su estrategia de impulso de formación superior en diseño de moda. Gestada durante la pandemia como reacción a la paralización del sector durante los momentos más críticos de la pandemia, este itinerario formativo de alto nivel aplica los códigos de la moda de autor a la moda flamenca

Durante dos cursos académicos, la Cátedra ha conseguido proyectar globalmente la rica cultura y el ingenio que subyacen en el ámbito de la moda flamenca. Las creaciones de su alumnado han desfilado en escenarios internacionales de primer nivel como Italia (Perugia y Turín), Londres, Costa Rica y la prestigiosa New York Fashion Week, contribuyendo a la difusión del diseño, la cultura y la artesanía andaluza en la escena global.

Más de una decena de jóvenes promesas de la moda flamenca

La promoción que protagonizará el desfile de We Love Flamenco 2026 está formada por catorce diseñadores emergentes: Francisco Javier Borjas Miguel, Alba Carmona Almeida, Ana Castells Gómez, Adrián Frayle Barrios, Ricardo Gómez Fraile, Lola Martín Martínez, Adelino Pérez Gutiérrez, Rocío Pérez Solís, Antonio Jesús Piñero González, Lucía Sarhan Delgado, Mercedes Reyes Caparrós, Elvira Pérez de Madrid Jiménez, María Teresa Ortiz Ortega y Paula Sánchez García.

Estos jóvenes creadores representan la nueva generación de diseñadores que fusionan tradición e innovación, artesanía y vanguardia, proyectando un nuevo futuro para el legado textil andaluz.