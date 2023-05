Las claves para vestir de flamenca en El Rocío 2023 y acertar sin desentonar (ni pasar calor)

La primavera andaluza es una continua fiesta y la moda flamenca se convierte en la principal protagonista de todos los eventos primaverales. Ya sea en la Feria de Abril, en El Rocío o en todas las ferias y romerías que todavía quedan por vivir. Con una estética muy marcada, El Rocío es la romería más celebrada y es por eso por lo que la moda flamenca sigue viviendo una época dorada durante el mes de mayo. A diferencia del traje de flamenca perfecto para la Feria de Abril, el look de romera no atiende tanto a la moda o la propia estética, sino que apuesta más por lo práctico y funcional, siempre bebiendo de unas claves de estilo.

Con peinados más sencillos, maquillajes más ligeros y trajes de flamenca mucho más sencillos y livianos, las claves para vestir de flamenca en El Rocío 2023 y acertar sin desentonar pasan por huir de looks sobrecargados para llevar por bandera la comodidad extrema. Pero que esta premisa no nos engañe, el look para vestir de flamenca (ya sea con una bata o con una falda rociera) no deja nada a la improvisación y tiene su propio lenguaje intrínseco.

Tejidos ligeros, faldas vaporosas, mucho colorido y apuesta por las flores son algunas de las claves para vestir de flamenca en El Rocío 2023 y acertar sin desentonar. Si vas a acudir por primera vez a esta romería, es el momento de sacar papel y lápiz.

El traje de flamenca o la bota rociera deben ser cómodos

La comodidad es esencial, ya que la elección correcta del estilismo te ayudará en un día intenso donde andarás mucho, en terreno poco llano y bastante blando. Despídete de los talles bajos, las faldas ceñidas y las extravagancias en el volumen de mangas o bajos, lo más importante es que encuentres un punto cómodo, funcional y práctico en el estilismo por el que apuestes.

Es recomendable apostar por faldas con vuelo, muy vaporosas y con poco peso que te faciliten el paso, blusas de lino o algodón que no tengan exceso de tela para que el estilismo no sea un lastre a la hora de disfrutar. Venimos de una Feria de Abril realmente calurosa, eso debe hacernos recordar la tortura que supone ir con un look impracticable con las altas temperaturas.

El look para El Rocío debe ser fresco en todos los aspectos

La primavera es una estación que ya casi no existe y las temperaturas durante el mes de mayo suelen ser casi veraniegas, por eso el look para ir al Rocío debe adecuarse a una climatología extrema en la que cualquier extra nos hace pasar todavía más calor.

Huye de un maquillaje muy denso y recargado que pueda deteriorarse con el paso de las horas y que tape los poros de tu piel en exceso haciéndote sudar más de la cuenta. Es necesario proteger la piel del sol con algún spray de alto factor y elegir tejidos que no sean acrílicos y que transpiren. Apuesta por un maquillaje sencillo y de aspecto jugososo con el que la piel se vea fresca.

En el caso del peinado, al igual que con el maquillaje, hay que pensar en un recogido con el que estar frescas y sin pasar calor. Es recomendable peinarte con una trenza, semirrecogido o moño que aparte el cabello de la cara.

Acierta con el look apostando por colores vivos

Una romería es algo alegre, es la celebración de la Fe y la devoción, para los creyentes, es algo espiritual que además se comparte con amigos y familia, por lo que ese carácter festivo puede transmitirse en la indumentaria. El color llenará las arenas, las sevillanas y las guitarras serán la banda sonora del peregrinaje, por lo que ese ambiente ecléctico inspirará para crear tus looks.

Combinar colores, estampados y atreverse con las mezclas. Se puede jugar con los complementos, sin pasarse añadiendo accesorios. Algo clave para derrochar estilo propio a la vez que se viste apropiadamente y no fastidiar un día que está pensado para el disfrute.

Cómo combinar el look de romera para ir al Rocío

Los looks del Rocío suelen ser más abiertos que los de flamenca de feria, al primar la comodidad es más fácil salirse del tiesto y hacer mezclas, de hecho es muy común ver ropa prêt-à-porter adaptada a la situación, como blusas o faldas vaporosas estampadas que cumplen su función a la perfección.

A la hora de combinar el look de romera es clave tener controlados determinados aspectos que ayudan a acertar sin desentonar.

Los complementos : el cordón con la medalla , o alguna en oro o plata si no tienes la de la Hermandad. Los pendientes es mejor optar por aros y algunos que cuelguen para darle un toque boho.

: el cordón con la , o alguna en oro o plata si no tienes la de la Hermandad. Los pendientes es mejor optar por y algunos que cuelguen para darle un toque boho. Las flores : El básico en flores serían los ramilletes en la parte superior de la cabeza, y más si emulan las flores silvestres, aunque una flor grande también quedará genial.

: El básico en flores serían los en la parte superior de la cabeza, y más si emulan las flores silvestres, aunque una flor grande también quedará genial. El sombrero : Si optas por este complemento, hay que irse a lo práctico, con un ala que te proteja del sol pero que no roce el tamaño pamela.

: Si optas por este complemento, hay que irse a lo práctico, con un ala que te proteja del sol pero que no roce el tamaño pamela. ¿Se puede llevar bolso?: Si necesitas llevar tu bolso, los más tradicionales son o los de piel picados para llevar en bandolera o riñonera y los de paja o rafia, pesan poco y tienen espacio para lo necesario.

y los de paja o rafia, pesan poco y tienen espacio para lo necesario. ¿Pañuelo o mantoncillo? Ambos aptos y válidos, se suelen llevar en forma de pico sobre los hombros y son el complemento perfecto para la manga corta o a la sisa.

Apuesta por un calzado cómodo y funcional

Al igual que con el resto de cuestiones relacionadas con el look de romera, a la hora de apostar por un determinado calzado, la comodidad es la clave. Es mejor renunciar la idea de ir con tacones o cuñas altas, las alpargatas de esparto suelen ser opción.

Los botos de piel son un clásico que nunca falla, aunque se debería descartar la posibilidad de estrenarlos en el camino, puede ser contraproducente, es mejor usar un zapato que ya esté hecho al pie.