El desfile de Agus Dorado en Simof 2026, todas las fotos
El desfile de Agus Dorado en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

Todas las fotos de la nueva colección del diseñador

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Salva Castizo

31 de enero 2026 - 16:25

El diseñador presenta en la pasarela Zagüan, una colección inspirada en los zagüanes andaluces. Entre sus propuestas destacan las silueta son clásicas, con pocos volantes en las mangas para priorizar la comodidad de la flamenca. Predominan los cortes a la cintura, las faldas en neja y subidas de talles. En cuanto a las tonalidades, destacan los colores vivos y vibrantes con lunares y estampados muy saturados, sin perder ese toque elegante.

