El desfile de Alejandro Andana en Simof 2026, todas las fotos

Dafne se presenta como una colección que dialoga entre la estética del Art Nouveau y el universo pictórico de los cuadros de Alfons Mucha. Cada diseño fluye como una obra pintada sobre tejido con volantes que se despliegan como pétalos, siluetas que dibujan curvas naturales y estructuras que estilizan el cuerpo sin romper la esencia de la moda flamenca.

Los diseños que propone Alejandro Andana en esta colección evocan pinceladas ornamentales, texturas artesanas y motivos botánicos reinterpretados desde una mirada contemporánea.