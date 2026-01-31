El desfile de Alejandro Aldana en Simof 2026, todas las fotos
Salva Castizo

El desfile de Alejandro Andana en Simof 2026, todas las fotos

Salva Castizo

31 de enero 2026 - 16:23

Dafne se presenta como una colección que dialoga entre la estética del Art Nouveau y el universo pictórico de los cuadros de Alfons Mucha. Cada diseño fluye como una obra pintada sobre tejido con volantes que se despliegan como pétalos, siluetas que dibujan curvas naturales y estructuras que estilizan el cuerpo sin romper la esencia de la moda flamenca.

Los diseños que propone Alejandro Andana en esta colección evocan pinceladas ornamentales, texturas artesanas y motivos botánicos reinterpretados desde una mirada contemporánea.

El desfile de Alejandro Aldana en Simof 2026, todas las fotos
1/62 El desfile de Alejandro Aldana en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
