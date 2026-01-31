El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos

El diseñador cierra la jornada con Flamenca Soul, una colección que nace de la raíz flamenca. Tradición y vanguardia dialogan en una propuesta que celebra la identidad sin renunciar a la evolución. Destacan las siluetas femeninas y estilizadas, con protagonismo del cuerpo y el movimiento. Volúmenes estudiados en mangas y faldas, cortes que marcan cintura y diseños que alternan estructuras limpias con caídas fluidas son las señas de identidad de una flamenca que se reinventa.
1/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
53/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
54/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
55/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
56/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
57/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
58/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
59/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
60/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
61/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
62/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
63/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
64/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
65/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
66/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
67/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
68/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
69/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
70/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
71/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
72/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
73/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
74/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
75/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
76/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
77/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
78/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
79/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
80/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
81/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
82/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
83/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
84/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
85/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
86/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
87/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
88/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
89/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
90/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
91/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
92/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
93/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
94/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
95/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
96/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
97/97El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo