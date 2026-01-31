El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos
El diseñador propone una flamenca con detalles románticos que se mueve entre los tonos pastel

El diseñador cierra la jornada con Flamenca Soul, una colección que nace de la raíz flamenca. Tradición y vanguardia dialogan en una propuesta que celebra la identidad sin renunciar a la evolución. Destacan las siluetas femeninas y estilizadas, con protagonismo del cuerpo y el movimiento. Volúmenes estudiados en mangas y faldas, cortes que marcan cintura y diseños que alternan estructuras limpias con caídas fluidas son las señas de identidad de una flamenca que se reinventa.

El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos
1/97 El desfile de Alonso Cózar en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
