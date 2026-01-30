El desfile de Antonio Gutierrez en Simof 2026, todas las fotos
El diseñador juega con los volúmenes, cortes y estampados en una colección en la que muestra una flamenca neocoplera
Es uno de los diseñadores más esperado de SIMOF y su personal visión de la moda flamenca es la responsable. Antonio Gutiérrez acostumbra a proponer colecciones que van un paso más allá de lo que son las tendencias en moda flamenca per se. El diseñador experimenta en los conceptos y juega con los detalles artesanales en todos us diseños. En Adiós mi España querida transita por la imagen de las copleras y la devuelve renovada y enuna versión mucho más actual.
