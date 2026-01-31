El desfile de Atelier Rima en Simof 2026, todas las fotos

La diseñadora lleva a la pasarlea una colección que nace de una leyenda del mar Báltico. A través del océano, la diseñadora plantea una flamenca en la que los volantes se convierten en olas y la artesanía cobra un especial sentido. Las faldas desde la cintura y en evasé son las en las que se gusta la diseñadora y las que más destacan en la colección. Voluminosas y con grandes estampados, éstas también conviven con las de talles más bajos y ajustados y volantes en movimiento.

Los volantes se convierte en olas en unos diseños en los que encajes, bordados, aplicaciones y piezas de crochetrecuerdan a las redes de los pescadores. En cuanto a la gama cromática, los colores se mueven entre los azules y verdes intensos, los turquesas con hilaturas doradas y los beiges y doroados. Todos forman parte de un ecosistema marino que se funde con el universo flamenco.