El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos

La diseñadora presenta una coelcción en la que aborda el concepto de la exposición pública. En Mírame el universo del póker se utiliza como lenguaje visual y las figuras del póker se transforman en flores y formas orgánicas como una reinterpretación artesanal de los símbolos, trasladada al tejido y a la costura de cada uno de sus diseños.

La dureza del símbolo se suaviza sin perder fuerza, porque esta colección no entiende la feminidad como ornamento, sino como posición propia.