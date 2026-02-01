OBITUARIO
El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Ismael Rubio

01 de febrero 2026 - 16:15

La diseñadora presenta una coelcción en la que aborda el concepto de la exposición pública. En Mírame el universo del póker se utiliza como lenguaje visual y las figuras del póker se transforman en flores y formas orgánicas como una reinterpretación artesanal de los símbolos, trasladada al tejido y a la costura de cada uno de sus diseños.

La dureza del símbolo se suaviza sin perder fuerza, porque esta colección no entiende la feminidad como ornamento, sino como posición propia.

El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos
1/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
2/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
3/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
4/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
5/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
6/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
7/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
8/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
9/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
10/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
11/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
12/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
13/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
14/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
15/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
16/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
17/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
18/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
19/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
20/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
21/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
22/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
23/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
24/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
25/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
26/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
27/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
28/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
29/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
30/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
31/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
32/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
33/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
34/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
35/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
36/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
37/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
38/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
39/39 El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

