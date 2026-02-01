OBITUARIO
El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

La diseñadora propone una colección inspirada en la estética del grupo musical Locomía. Entre sus propuestas se bservan diseños con chorreras, hombreras, terciopelos y encajes. Su propuestas, con una marcada personalidad, ceden el protagonismo a hombreras y tejidos fluidos. Destacan los corsés ajustados, las formas en X y, las hombreras y los tejidos fluidos. Las faldas prominentes también tiene un lugar especial en esta colección en la que destacan los rosas empolvados y los burdeos.

1/28 El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
