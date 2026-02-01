El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos

La diseñadora propone una colección inspirada en la estética del grupo musical Locomía. Entre sus propuestas se bservan diseños con chorreras, hombreras, terciopelos y encajes. Su propuestas, con una marcada personalidad, ceden el protagonismo a hombreras y tejidos fluidos. Destacan los corsés ajustados, las formas en X y, las hombreras y los tejidos fluidos. Las faldas prominentes también tiene un lugar especial en esta colección en la que destacan los rosas empolvados y los burdeos.