El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos

El silencio de una tarde de primavera es una colección que parte de un concepto claro: La lucha de una flor blanca, que nació en un entorno seco y oscuro, por descubrir cuál es su verdadero color. Bajo esta premisa, se plantean siluetas de formas sencillas, pero muy trabajadas, que marcan la figura femenina.
Los volúmenes y las mangas juegan un papel protagonista, con escotes muy favorecedores. Como analogía, la colección transita por una amplia paleta de colores que van de los negros, pasando por los morados, hasta los rojos, verdes y amarillos.
1/29El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
