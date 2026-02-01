OBITUARIO
Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

El silencio de una tarde de primavera es una colección que parte de un concepto claro: La lucha de una flor blanca, que nació en un entorno seco y oscuro, por descubrir cuál es su verdadero color. Bajo esta premisa, se plantean siluetas de formas sencillas, pero muy trabajadas, que marcan la figura femenina.

Los volúmenes y las mangas juegan un papel protagonista, con escotes muy favorecedores. Como analogía, la colección transita por una amplia paleta de colores que van de los negros, pasando por los morados, hasta los rojos, verdes y amarillos.

El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
1/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
2/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
3/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
4/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
5/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
6/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
7/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
8/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
9/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
10/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
11/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
12/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
13/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
14/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
15/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
16/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
17/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
18/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
19/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
20/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
21/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
22/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
23/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
24/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
25/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
26/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
27/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
28/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos
29/29 El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats