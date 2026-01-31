El desfile de Conso Delgado en Simof 2026, todas las fotos

La diseñadora lleva a la pasarela una colección llena de brillibrilli. En Poderosa la diseñadora juega con los rojos y rosas para dibujar una flamenca con reminiscencias de la estética glam de los años ochenta. En sus propuestas no faltan los diseños ajustados y los talles casi a la rodilla. Los flecos en hombros, con hombreras que estilizan la figura, la variedad en los escotes y los elementos bordados componen esta colección.