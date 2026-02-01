OBITUARIO
El desfile de Diseño Hermanas Serrano en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Diseño Hermanas Serrano en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Las diseñadoras hacen honor al nombre de su colección y plantean una colección que bebe de los clásicos. Esencia del sur es una amplia amalgama de diseños minimalistas en los que destacan las faldas en neja y los volantes a capa. Escotes en V, mangas que llegan al codo, pero con detalles en los hombros, y una combinación de volantes de tamaño medio que discurren por faldas con vuelo y movimiento.

En esta coleccióm, las diseñadoras apuestan por incoporar elementos clásicos, como tiras bordadas. La gama cromática es bastante amplia, abarcando desde los clásicos rojos, los vivos buganvillas y los azules, hasta los amarillos y beiges. Los tonos cálidos, tendencia en el street style, también tienen especial protagonismo.

