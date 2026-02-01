OBITUARIO
El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Jesús Morilla en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

El diseñador plantea una fusión de culturas en Habaneras de Cádiz. Entre sus propuestas, destacan las hechuras romera con abundantes vuelos y colorido, pero tampoco faltan los trajes de flamenca más sobrios. La colección se mueve entre los tejidos suaves y ligeros, destacando el lino.

Los diseños ganan en volumen con enaguas de organdí e incorporan los cortes al bies como novedad. No faltan las clásicas tiras bordadas que caracterizan a la firma.

1/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
2/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
3/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
4/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
5/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
6/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
7/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
8/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
9/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
10/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
11/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
12/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
13/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
14/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
15/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
16/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
17/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
18/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
19/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
20/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
21/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
22/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
23/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
24/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
25/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
26/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
27/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
28/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
29/29 El desfile de Jesús Morillo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

