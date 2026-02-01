El desfile de Jesús Morilla en SIMOF 2026, todas las fotos

El diseñador plantea una fusión de culturas en Habaneras de Cádiz. Entre sus propuestas, destacan las hechuras romera con abundantes vuelos y colorido, pero tampoco faltan los trajes de flamenca más sobrios. La colección se mueve entre los tejidos suaves y ligeros, destacando el lino.

Los diseños ganan en volumen con enaguas de organdí e incorporan los cortes al bies como novedad. No faltan las clásicas tiras bordadas que caracterizan a la firma.