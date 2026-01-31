El desfile de Leticia Lorenzo en Simof 2026, todas las fotos

Un recorrido por Italia es lo que propone Leticia Lorenzo en Ciao bella, una colección en la que la diseñadora se inpira en la película Vacaciones en Roma. La estética italiana y los estilismos de Audrey Hepburn en el filme dibujan a una flamenca sofisticada y elegante. Dividida en bloques, la colección se mueve entre los blancos, rojos, verdes y azules, jugando con talles hasta la rodilla, faldas en evasé y mucho movimiento de volantes.

Los lunares son indispensables en la colección, combinado distintos tamaños en un mismo diseño y apostando por los tamaños medios. Con una inspiración italiana, las rayas tampoco faltan en esta colección. El combo de colores saturados es uno de los puntos fiuertes de la colección, detacando el color block turquesa y rojo, el verde y rosa y el azul y rosa.