El desfile de Lucía Ruiz en SIMOF 2026, todas las fotos

Ganadora del Certamen de Diseñadores Noveles en 2025, la diseñadora lleva a la psarela su primera colección como profesional con Folklore. En su debut, la diseñadora encuentra la inspiración en la estética de los años 60. Faldas midi con maxivolumen, faldas en evasé, colores saturados y grandes lunares redefinen a una flamenca que marcó una década icónica. En su primera colección como profesional, la diseñadora establece un diálogo entre lo tradiocional y lo más actual sin caer en clichés.

Una colección de volúmes y juego con elementos de los años 60, en la que destacan las siluetas tradicionales, con cortes clásicos, tanto a la cadera como a la cintura para darle movimiento a las faldas. Rescata de los 60 elementos decorativos como aros de acetato, pulseras y peinetas.